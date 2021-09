Maxime éliminé Koh Lanta : "Ils m'ont ouvertement menti" [INTERVIEW]

Eliminé au terme d'une épreuve ratée sur l'arène de l'île des bannis, Maxime dit au revoir à l'aventure Koh Lanta : La Légende. En interview, il revient pour nous sur cette saison du jeu de TF1.

Après avoir survécu 34 jours lors de Koh Lanta La Guerre des Chefs en 2019, Maxime a eu la chance d'être rappelé pour la saison anniversaire de l'émission de TF1. Dans Koh Lanta La Légende, il a fait un bout de chemin dans le groupe des hommes au côté de Teheiura, Patrick et Laurent. Puis, il a intégré l'équipe des Jaunes avec Claude et Clémence notamment. Déjà en difficultés au conseil chez les hommes, Maxime a été le premier candidat à être éliminé par l'équipe jaune. Il a ensuite survécu plusieurs épisodes sur l'île des bannis où il a fini par chuter sur une épreuve dans l'épisode 5. Par téléphone, Maxime nous a accordé un peu de son temps pour évoquer son aventure Koh Lanta La Légende.

Que représentait pour toi le fait de participer à la saison spéciale des 20 ans ?

C'est un rendez-vous incontournable. C'est hyper flatteur et touchant de savoir qu'on a pensé à moi pour cet anniversaire. Participer à Koh Lanta est un rêve que j'ai depuis que j'ai cinq ans donc quand on m'a proposé d'y retourner, j'ai dit oui tout de suite.

Tu t'étais préparé d'une façon particulière pour cette saison exceptionnelle ?

Pas spécialement parce que le temps de casting a été très court. Donc je suis resté sur mon activité sportive habituelle : trois, quatre séances de sport par semaine et des randos parce que c'est mon métier. Mais rien d'hyper poussé comme Freddy ou Laurent par exemple.

Avant de partir, tu avais imaginé à quels candidats tu serais opposés ?

Quand on m'annonce qu'il y a un Koh Lanta pour les 20 ans, spontanément comme tous les téléspectateurs, il y a des noms qui me viennent en tête. Clémence, Jade, je croisais les doigts pour qu'elles soient là... Claude et Teheiura, ça me paraissait évident qu'ils soient rappelés. Freddy, j'étais hyper content de voir qu'il était là. J'espérais du fond du cœur qu'il soit là. Il y a quelques noms auxquels on s'attend et après il y a des découvertes donc c'est top.

Au début de l'aventure, les hommes jouaient entre eux et les femmes de leur côté. Comment tu t'es senti au sein du groupe masculin ?

Dès le début, quand on se retrouve qu'entre hommes, on s'est dit que ça risquait d'être compliqué pour Ugo, Patrick et moi. On sait qu'on n'a pas fait autant d'aventures que les autres. On a quand même eu un gros doute dès le départ. Mais maintenant je sais que je n'ai pas besoin de me faire de souci pour les autres aventuriers. Dans ma précédente aventure, j'étais toujours un peu soucieux. Je me suis dit que je n'avais qu'à être moi-même. Je n'ai pas eu à me forcer là-dessus.

Clémence fait le choix de te sauver lors d'un conseil où tu es en délicatesse. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ?

J'avais quand même travaillé fort pour montrer patte blanche et faire savoir que j'étais fiable pour l'alliance des hommes. Dans mes calculs, si personne ne retournait sa veste, je savais que ça passait normalement. Quand Clémence m'immunise, je pousse un soupir de soulagement. A chaque fois que mon nom est sorti, je me tourne vers elle et je la remercie. Ça m'a permis de passer un conseil serein parce que même si on est à peu près sûr de son coup, on n'est jamais serein aux conseils.

Tu as eu l'occasion de la remercier une fois entré dans l'équipe des Jaunes ?

Oui, évidemment. On a pris une petite matinée pour pêcher ensemble et chercher coquillages et crabes. On a beaucoup parlé de nos vies et pas du tout de stratégie, contrairement à ce que certains pensent. C'était des discussions hyper sincères et personnelles. J'en ai profité pour la remercier du geste qu'elle avait eu envers moi.

Tu es le premier éliminé de l'équipe jaune. On te reproche d'être trop bavard, pas assez actif sur le camp. Coumba dira même que tu n'es pas fiable. Tu as compris les votes à ton encontre ?

J'ai compris entre les lignes pourquoi on votait contre moi. Tout simplement parce que je fais pas partie d'une alliance qui est déjà existante et qu'ils ne veulent pas révéler. Mais si on dit que je ne suis pas actif sur le camp, il faut regarder les images. Je suis en train de faire des tables, des étendoirs, des abris, récupérer des cœurs de palmier, pêcher même si j'ai pas le droit d'aller dans l'eau... Il y a des arguments qui sont complètement bidons et il y a la vérité des images de toute façon. Donc je n'ai aucun souci avec ça. Je sais qu'il fallait justifier comme ils pouvaient pour ne pas révéler des alliances qui étaient déjà existantes. Pour Coumba qui est en alliance féminine mais qui finalement discute beaucoup avec Claude, il fallait bien trouver le moyen de noyer le poisson.

Quelle a été ta réaction en découvrant que sur l'île des bannis tu as le droit à une nouvelle aventure ?

Je suis comme un gamin à Noël. C'était comme si on m'offrait un paquet cadeau rien que pour moi. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres aventuriers, j'ai vraiment l'impression que je vais être largué tout seul sur une île déserte. J'ai pas pensé qu'il y aurait une arène ou quoi que ce soit. Je me suis dit qu'on ne ferait que de la survie et que les premiers à craquer partiraient au fur et à mesure. J'avais juste hâte d'y aller et de vivre à la Robinson Crusoé.

Tu as aussi beaucoup aidé sur le camp des bannis à ton arrivée.

Sur ce campement, je suis frappé par l'état physique de Karima et Ugo. Le mien se dégrade très rapidement parce qu'il n'y a rien sur l'île en dehors de noix de coco. Il n'y a pas d'équipement non plus donc c'est compliqué de pêcher. Vu que j'avais de l'énergie, j'ai tout de suite essayé de les aider. C'était une cohabitation saine. On est trois survivants et il faut qu'on tienne le coup jusqu'à l'arène. J'ai essayé de leur donner le maximum de mon énergie pour pas qu'ils fassent de malaise parce que je les ai trouvés vraiment faibles.

Après une première épreuve convaincante dans l'arène, tu sembles passer un peu à côté dans l'épisode 5. Que s'est-il passé ?

Je crois que je ne suis pas optimal sur les constructions verticales ! (rires) Ça m'a déjà joué des tours dans La Guerre des Chefs avec cette espèce de colonne géante qu'il fallait construire sur une plateforme flottante. Là, je crois que c'est pareil. La géométrie dans l'espace pour faire des trucs en 3D, ça doit pas être pour moi. Je crois que je n'ai jamais effleuré la solution. Au début j'ai cru que j'étais bien parti et puis après... Je sais pas, il y avait toujours un demi-centimètre qui n'était pas bon. J'aurais aimé voir la tour complète pour ne pas me faire avoir.

As-tu des regrets par rapport à cette aventure ?

Non parce que mon élimination de l'arène se fait sur un principe que j'accepte et que je chéris. Je ne mérite pas de rester parce que je ne gagne pas. Tout va bien là-dessus. Le seul regret que j'ai c'est d'avoir fait confiance à Claude, Sam et Phil qui, au final, ont retourné leur veste en un quart de seconde. Ils m'ont ouvertement menti. Ils ont projeté ce qu'eux faisaient en stratégie alors que j'étais juste gentil ! (rires)

Ferais-tu quelque chose différemment ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Clairement, je serais allé parlé stratégie aux filles tout de suite. Mais j'avais pris des engagements auprès des garçons avant qu'il y ait des équipes mixtes. Je suis un homme de parole, ce que certains n'ont pas compris.