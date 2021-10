Candice éliminée de Koh Lanta : "J'étais désemparée" [INTERVIEW]

Sortie par les Jaunes la semaine dernière, Candice n'a pas survécu à sa première épreuve sur l'île des bannis. Elle nous raconte comment elle a vécu son aventure Koh Lanta : La Légende.

Après L'île au trésor en 2016 et Le combat des héros en 2018, Candice participait à Koh Lanta pour la troisième fois dans cette édition all stars 2021. Rappelée par la production après deux belles aventures, Candice espérait faire encore mieux dans Koh Lanta La Légende. Mais tout ne s'est pas forcément passé comme prévu dans l'équipe des Jaunes suite à l'immunisation de Phil et à un conseil surprise qui lui a valu sa place au bout d'un revote causé par Coumba qui souhaitait simplement l'avertir. Arrivée sur l'île des bannis avec beaucoup d'espoirs, Candice échoue à se maintenir dans l'aventure face à Ugo et Clémentine. Elle revient pour nous sur son aventure en interview.

Que représentait pour vous de participer à la saison anniversaire des vingt ans de Koh Lanta ?

C'était complètement fou parce que je regarde Koh Lanta depuis toujours et je me suis toujours dit que j'essaierais d'y participer. Qu'on me propose de participer aux 20 ans avec des personnes emblématiques de l'émission, ça représentait beaucoup de fierté et un vrai rêve d'enfant. C'est même au-delà du rêve puisqu'on mon rêve c'était de participer à Koh Lanta. Participer aux 20 ans était vraiment incroyable.

Vous avez ressenti une forme de manque de confiance face à ces fameuses légendes de l'émission ?

Non, pas du tout. Je m'étais beaucoup préparée. J'avais confiance en moi. J'avais des doutes sur le fait d'être rappelée mais après avoir été sélectionnée, je me suis dit que j'avais toutes les chances de mon côté. Je pensais vraiment que ce Koh Lanta serait le mien et que je pouvais gagner.

Vous vous étiez préparée d'une façon particulière ?

J'avais commencé à me préparer en novembre 2020 et on est partis en avril 2021. Je me suis vraiment spécifiquement préparée pour Koh Lanta, aussi bien mon endurance que l'équilibre et l'agilité. J'ai suivi un entrainement assez dur, c'est mon papa qui m'a entraînée principalement. J'étais vraiment prête physiquement et mentalement.

Le fait de jouer entre femmes a pu en libérer certaines. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ?

Je me suis toujours sentie à l'aise, que ce soit entre filles ou en mixité. Au tout départ, j'étais peut être moins à l'aise du fait d'être qu'entre filles parce que c'est quelque chose que j'ai moins vécu dans ma vie. J'ai toujours fait des sports où il y a plus d'hommes donc je suis très à l'aise avec eux. Mais finalement, j'ai vraiment adorée cette expérience. Même si ça ne s'est pas trop vu lors du premier conseil, il y avait vraiment une très bonne ambiance entre les filles. J'ai vraiment aimé cette expérience alors que je l'appréhendais au départ.

Ça a aussi cimenté une alliance féminine qui est arrivée aux oreilles de Claude dans l'épisode 5. Comment avez-vous vécu le fait d'être pointée du doigt par Claude et de ne pas être soutenue par Coumba ?

C'est vrai que j'étais un peu désemparée parce que j'avais l'impression qu'on m'accusait de quelque chose que je n'avais pas fait. Ça m'a mise en porte-à-faux alors que j'étais vraiment irréprochable sur le principe. Le fait que Coumba n'ouvre pas sa bouche alors que c'est quelqu'un qui d'habitude l'ouvre beaucoup, je me suis dit que c'était pas possible. J'étais désemparée. C'est pour ça que j'en ai parlé, pour qu'elle le dise et qu'on sache que je ne suis pas une menteuse. Vu qu'elle ne l'a pas fait, ça a mis le doute. On voit d'ailleurs dans l'épisode que Claude pense que c'est moi la menteuse alors que j'étais la plus franche des deux.

Vous avez le sentiment d'être devenue une sorte de bouc émissaire de cette alliance féminine ?

C'est vrai qu'en prenant du recul, Clémentine, Clémence et moi étions les moins motivées à faire cette alliance et c'est nous qui avons été les seules à la tenir jusqu'au bout. Finalement, c'est nous qui avons été éliminées. On aurait mieux fait de ne pas la faire. Mais bon, avec des si on referait le monde. Quelque part, ce sont celles qui étaient à fond dans cette alliance qui ont retourné leur veste.

Coumba annonce qu'elle vote contre vous en "avertissement" lors du conseil mais cela vous met sur la sellette face à Sam après le collier de Clémence. Vous avez compris son vote ?

Sur le coup, non. Surtout qu'on s'était parlé avant de partir et on s'était dit qu'on voterait toutes Phil au cas où il y ait un conseil. Finalement, Phil est immunisé et il y a un conseil surprise. On n'a pas eu le temps de se parler et voilà. Quand j'ai vu le premier vote contre moi, je pensais pas du tout que c'était Coumba. Même pour le revote, je me suis dit que c'était bon, qu'on voterait toutes les quatre contre Sam et je ne partirais pas. Ça a été une grande déception de voir que Coumba et Christelle avaient voté contre moi.

Comment vous expliquez que Christelle ait voté contre vous ?

Je pense qu'elle a préféré se rallier aux garçons en pensant que c'était le meilleur choix à faire pour rester dans le jeu. L'avenir nous dira si ça lui a porté bonheur ou pas mais j'ai été très déçue.

Quelle a été votre réaction quand vous découvrez sur l'île des bannis que vous avez peut être une nouvelle aventure qui commence pour vous ?

C'était vraiment un ascenseur émotionnel. J'étais très triste de me dire que mon aventure était terminée si tôt. Finalement, j'apprends que j'ai une deuxième chance. Quand je vois qu'Ugo, éliminé en premier, est toujours là, je me dis que tout est possible. L'espoir de faire les poteaux ne s'est pas volatilisé.

Comment vous avez trouvé Ugo et Clémentine à votre arrivée ?

Ugo et Clémentine étaient amaigris, c'est sûr. Mais Ugo gagne tout depuis le début donc pas si faible que ça ! Quant à Clémentine, elle était revancharde. Je l'ai sentie prête à régler ses comptes.

L'épreuve des boules en équilibre est difficile pour les nerfs, surtout que vous avez été en duel face à Clémentine. Comment avez-vous vécu cette épreuve ?

Bizarrement, j'étais assez calme pendant l'intégralité de l'épreuve. Elle a été très longue, elle a duré une heure et demi minimum. Il faisait très chaud. C'était très difficile mais je m'accrochais très fort à cet espoir de revenir dans le jeu. J'entendais Clémentine s'énerver à côté. Je me disais "C'est bon, je suis calme, ça va passer." L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fait le tour pour me rendre compte que ma tour n'était pas si droite. Mon petit regret, c'est de ne pas avoir pris le temps.

Vous avez des regrets sur cette aventure ?

Quand on est affaiblis, on peut se dire qu'on est éliminé mais content de rentrer chez nous. Moi c'était tout l'inverse, même si j'ai perdu 7 kilos pendant cette aventure. En peu de temps, c'est vraiment compliqué mais physiquement j'étais encore en forme. Je n'ai eu aucune baisse de moral. C'est hyper frustrant de partir du jeu alors qu'on en a encore plein sous le pied.

Vous reviendriez une troisième fois dans Koh Lanta si on vous le proposait ?

Oui, tout à fait !