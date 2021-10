Clémentine éliminée de Koh Lanta : "On ne peut pas se faire confiance entre filles" [INTERVIEW]

Ecartée très tôt de l'équipe des Rouges, Clémentine a participé à plusieurs épreuves sur l'île des bannis mais n'a pas su concrétiser pour réintégrer l'aventure Koh Lanta. Elle revient pour nous sur son parcours dans cette interview.

Cette année, Clémentine revenait dans Koh Lanta pour la troisième fois en cinq ans. Arrivée deuxième de la saison au Cambodge en 2017, elle avait fini dixième lors du Combat des héros en 2018. Dans Koh Lanta : La Légende, l'instructrice de badminton avait de grandes attentes mais n'a pas pu compter sur ses alliées déclarées qui lui ont tourné le dos. Trahie par Alix et Alexandra, Clémentine a passé une grosse semaine sur l'île des bannis. Elle aura espéré jusqu'au bout réintégrer l'aventure à la réunification mais a fini troisième lors de la dernière épreuve de l'arène, ce qui a signé son élimination. En interview téléphonique, elle nous parle de cette troisième aventure Koh Lanta.

Que représentait cette participation à la saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta ?

Je l'ai vraiment vécu comme une chance énorme et comme une sorte d'ultime challenge. Mon objectif, c'était d'aller jusqu'au bout mais on sait très bien que la route pour aller jusqu'à notre objectif n'est jamais simple dans Koh Lanta. C'était une chance énorme et une grande fierté.

Vous vous étiez préparée d'une façon particulière ?

Pas du tout. J'ai un quotidien qui me permet de faire du sport tous les jours et régulièrement. Je suis quelqu'un de polyvalent et qui touche un peu à tout. Mon style de vie me permet d'être prête pour Koh Lanta.

Au début, les femmes jouaient de leur côté et les hommes du leur. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?

J'ai adoré me retrouver entre filles au début. Je m'entendais bien avec toutes les filles, il y avait une super ambiance. J'ai aimé la solidarité féminine et tout. Après, forcément, on savait qu'on serait ralliée aux garçons à un moment. Donc l'idée de l'alliance était la bonne pour moi parce que les garçons allaient faire la même chose de leur côté. Et on l'a vu, c'est ce qu'ils ont fait, ils votent toujours bien ensemble contre toujours la même personne. Pour moi, c'était vraiment la bonne idée mais là où tout a foiré c'est qu'on ne peut pas se faire confiance entre filles. C'est un peu ça ma conclusion, un garçon retourne facilement le cerveau d'une fille et après il en fait ce qu'il veut. Personnellement, je ne pouvais pas mieux jouer que ce que j'ai fait. J'ai été droite dans mes bottes. J'ai été victime de stratégies et de retournements de vestes. C'est comme ça, c'est le jeu. En 2017, c'est moi qui avait mis en place une stratégie. Là, ça s'est retourné contre moi. Je l'ai accepté. J'avais la rage, évidemment, mais je l'ai accepté.

L'alliance féminine n'a pas duré longtemps. Vous êtes la première à en faire les frais du côté des Rouges. A votre avis, pourquoi a-t-on voté contre vous et pas Jade par exemple ?

Je l'explique simplement parce qu'Alix, Alexandra et Loïc étaient unis par leur précédente aventure. Je savais que Loïc n'allait pas mettre le nom d'une des deux filles. Et Jade a bien réussi à se rapprocher de Namadia. Je m'entendais vraiment bien avec Laurent et Teheiura mais pas aussi proche que Namadia et Jade. Très vite, quand je suis arrivée dans l'équipe rouge, j'ai compris que je serais la première éliminée.

Sur l'île des bannis, vous semblez uniquement motivée par votre esprit de revanche. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à Alix et Alexandra qui vous ont éliminée ?

J'aurais juste aimé être en face d'elles à la réunification et leur dire que maintenant c'est elles qui allaient sortir et que j'allais tout faire pour.

L'eau a coulé sous les ponts depuis le tournage. Vous leur en voulez toujours ? Avez-vous eu l'occasion de leur en parler à tête reposée ?

Je les ai recroisées. Pour moi, quand le jeu est fini, le jeu est fini. Après, c'est pas des personnes à qui je porte beaucoup d'affection dans la vie de tous les jours. Je leur en veux pas du jeu, c'est fini. Mais ça ne sera jamais mes grandes copines parce que j'ai d'autres vraies copines qui ne jouent pas un jeu, même en dehors. J'aime les personnes honnêtes et sincères et qui ne se donnent pas un genre.

Koh Lanta est une émission très suivie sur les réseaux sociaux. Vous avez eu votre lot de commentaires désagréables. Comment vous gérez cet aspect de la diffusion ?

Je me suis tellement fait démonter pendant ma première aventure en 2017 que cette année ils n'ont pas de matière. Ils essaient de trouver la moindre brèche mais ils ne la trouvent pas. Ou alors c'est vraiment drôle avec des montages quand je tire la gueule, ce genre de choses. Je ne le prends pas du tout comme une attaque en comparaison à ma première aventure. Je le prends vraiment plus sur le ton de l'humour. Je regarde un peu et j'ignore quand je vois que c'est trop dénigrant. J'aime bien repartager ce qui est drôle parce je les trouve forts.

Avez-vous des regrets sur cette aventure ?

Aucun regret ! Je ne vois pas ce que j'aurais pu changer. Je n'ai aucun regret à avoir suivi l'alliance des filles parce que je la trouvais intéressante stratégiquement. J'ai joué tout ce que je pouvais, j'ai essayé d'être performante sur les épreuves mais je ne l'ai pas toujours été. Franchement, je n'ai pas de regrets. J'ai vécu un bon moment d'une semaine sur l'île des bannis avec des gens sains et simples. Je me suis éclatée et je suis très content d'avoir participé à cette édition.

Seriez-vous prête à revenir pour une nouvelle saison de Koh Lanta ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Là tout de suite, non. J'ai d'autres projets personnels et professionnels dans ma vie de tous les jours. Je l'ai fait trois fois en cinq ans, c'est quand même assez rapproché. A l'heure actuelle, j'ai envie d'aventures mais peut être moins médiatisées.