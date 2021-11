Teheiura éliminé de Koh Lanta après avoir triché, sa réaction

TEHEIURA KOH LANTA. C'est un véritable coup de tonnerre qui a eu lieu ce mardi dans Koh Lanta : La Légende. Teheiura Teahui a été disqualifié de l'émission pour tricherie. Il s'est expliqué face à Denis Brogniart.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 9h37] Ce mardi 9 novembre, alors que TF1 diffusait l'épisode 11 de Koh Lanta : La Légende, sa saison all stars spéciale 20 ans de l'émission, la production a révélé par l'intermédiaire de Denis Brogniart que Teheiura avait triché lors de l'émission et devait ainsi faire face à des sanctions. En cause, deux appels à des pêcheurs polynésiens qui passaient au large de son île pour qu'on lui donne à manger. Teheiura a confirmé ces allégations et accepté les conséquences de ses actes : il est ainsi éliminé de l'aventure Koh Lanta : La Légende et intègre le jury final de l'émission, qui statue chaque année sur le candidat vainqueur de la saison.

Face à Denis Brogniart, qui l'avait pris à part sur l'île des bannis pour en discuter, Teheiura s'est montré confus. "Même moi je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite. Comment ?" Le candidat, pourtant irréprochable lors de ses quatre précédentes aventures, explique que "la tentation a été trop forte" et que la faim était sans doute pire que sur les autres saisons auxquelles il a participé. "Sur les cinq aventures que j'ai vécues, c'est vraiment le plus dur que j'ai trouvé physiquement [...] et du coup mentalement aussi".

"Ça va me peser toute ma vie"

Lors de son entretien avec Denis Brogniart, Teheiura a exprimé ses remords et fait son méa culpa, ce qui ne l'a bien sûr pas empêché d'être éliminé de l'aventure. Bien conscient qu'il avait brisé une des règles les plus sacrées de l'émission Teheiura affirme que ce geste "va me peser toute la vie, Denis. Toute ma vie. Ce qui s'est passé, mon geste irréparable sur le moment, ça va me servir de leçon." Difficile de dire maintenant si Teheiura a signé ici sa toute dernière participation à Koh Lanta tant cet acte peut avoir des répercussions complexes pour l'émission. S'il s'agit bien de sa dernière fois dans Koh Lanta, Teheiura sortirait ici par la petite porte d'une aventure à laquelle il a pourtant beaucoup apporté.

Chute d'un candidat iconique de Koh Lanta

Avec Koh Lanta : La Légende, Teheiura participait ainsi à sa cinquième saison de Koh Lanta. Il fait ainsi partie des candidats les plus passés dans l'émission. Et pour une raison simple, Teheiura Teahui est pour beaucoup une inspiration pour participer au jeu de survie de TF1. Sam n'a ainsi jamais caché qu'il regardait les exploits de Teheiura à la télévision lorsqu'il était plus jeune et qu'il rêvait de participer à une saison avec lui, chose qu'il a par la suite faite deux fois.

Excellent survivant, très convaincant sur les épreuves, Teheiura manquait cependant parfois de discernement lors des conseils où il a pu se montrer plus faible. On l'a vu en 2020 lorsqu'il est éliminé alors que sa binôme d'aventure Charlotte et lui-même avaient chacun un collier d'immunité. S'il fait partie des candidats les plus victorieux sur les épreuves individuelles, Teheiura n'avait cependant jamais gagné Koh Lanta.