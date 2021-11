Teheiura : "j'ai franchi une ligne rouge", il revient sur son élimination pour tricherie

TEHEIURA KOH LANTA. Alors qu'il participait à sa cinquième édition de Koh Lanta, Teheiura Teahui a été éliminé de l'émission suite à la découverte d'une tricherie. Il s'exprime sur la question.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 12h39] Teheiura Teahui a quitté Koh Lanta : la légende ce mardi 9 novembre 2021 sur un coup de tonnerre. Au cours de l'épisode 11 de cette saison anniversaire, la production et Denis Brogniart ont révélé aux téléspectateurs que cet aventurier emblématique de l'émission de TF1 avait triché. Le présentateur rapporte que Teheiura aurait demandé à des pêcheurs polynésiens de lui donner à manger à deux reprises. Teheiura a confirmé ces accusations. En conséquences, il est éliminé de Koh Lanta, disqualifié pour tricherie. Cependant, il reste dans l'aventure puisqu'il intègre le jury final de l'émission, qui statue chaque année sur le candidat vainqueur de la saison.

Face à Denis Brogniart, qui l'avait pris à part sur l'île des bannis pour en discuter, Teheiura s'est montré confus. "Même moi je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite. Comment ?" Le candidat, pourtant irréprochable lors de ses quatre précédentes aventures, explique que "la tentation a été trop forte" et que la faim était sans doute pire que sur les autres saisons auxquelles il a participé. "Sur les cinq aventures que j'ai vécues, c'est vraiment le plus dur que j'ai trouvé physiquement [...] et du coup mentalement aussi".

Face à Christelle et Alexandra, qu'il a quittées sur l'île des bannis suite à la sanction prise par la production, Teheiura a pris soin de s'excuser et de livrer son état d'esprit aux deux autres aventurières. "Je suis vraiment désolé d'avoir franchi cette ligne rouge. Je sais que ce n'est pas digne d'un aventurier. J'étais peut être plus moi-même." Un moment d'égarement qui coûte cher à Teheiura qui, malgré son exil dans l'épisode 10, pouvait encore rêver de réintégrer l'aventure principale lors de la course d'orientation. C'était sans compter le scandale de cette triche qui écorne son image d'aventurier parfait mais aussi l'image du programme Koh Lanta.

"Ça va me peser toute ma vie"

Lors de son entretien avec Denis Brogniart, Teheiura a exprimé ses remords et fait son méa culpa, ce qui ne l'a bien sûr pas empêché d'être éliminé de l'aventure. Bien conscient qu'il avait brisé une des règles les plus sacrées de l'émission Teheiura affirme que ce geste "va me peser toute la vie, Denis. Toute ma vie. Ce qui s'est passé, mon geste irréparable sur le moment, ça va me servir de leçon." Difficile de dire maintenant si Teheiura a signé ici sa toute dernière participation à Koh Lanta tant cet acte peut avoir des répercussions complexes pour l'émission. S'il s'agit bien de sa dernière fois dans Koh Lanta, Teheiura sortirait ici par la petite porte d'une aventure à laquelle il a pourtant beaucoup apporté.

Pour LCI, un membre de la production de Koh Lanta s'est exprimé sur l'enquête interne qui a eu lieu pendant le tournage de la saison all stars 2021 et qui a permis de confondre la tricherie de Teheiura. "Il a tout de suite reconnu les faits. Il nous a dit qu'il vivait très mal d'avoir ce poids sur la conscience. Il savait donc que nous étions en train d'enquêter et qu'il s'attendait à une sanction, sans savoir laquelle, avant l'arrivée de Denis". Comme on peut le voir dans la séquence diffusée dans l'épisode 11 de Koh Lanta : La Légende, Teheiura suit Denis Brogniart sans faire d'histoire et n'a pas cherché à nier les faits.

Pour 20 minutes, Teheiura Teahui explique que "le fait d'avouer m'a libéré. Je n'étais vraiment pas bien et le fait de tout avouer à Julien Magne m'a vraiment soulagé. En faisant ça, je reste moi-même, je garde ma ligne de conduite, mes valeurs. J'ai fait une bêtise, j'assume et on verra bien." Toujours dans les colonnes du quotidien, le candidat déchu explique qu'il avait "du mal à être à 100% dans l'aventure et dans les épreuves." Être confondu lui a donc permis de se libérer d'un poids moral qui pesait sur ses épaules.

"Un moment d'égarement" mais une sanction exemplaire

Ce même membre de la production de Koh Lanta explique la décision qui a conduit à la disqualification de Teheiura pour comportement déloyal. "Nous étions tous d'accord pour dire qu'il avait eu une absence, un moment d'égarement. Mais il a organisé une tricherie qui aurait pu se prolonger et lui aurait donné un vrai avantage par rapport aux autres aventuriers." Si le geste de l'aventurier semble avoir été excusé, une sanction devait donc être mise en place pour éviter que cela ne continue mais aussi pour faire un exemple de ce fait de jeu peu glorieux pour l'image du programme.

Certains autres candidats de Koh Lanta : La Légende se sont exprimés, anonymement ou non, sur l'élimination de Teheiura. "Le plus choquant, c'est qu'ils n'aient pas partagé avec tout le monde" s'emporte un concurrent anonymisé dans les colonnes du Parisien. "On est plusieurs à penser que le jeu est faussé" a également affirmé un des derniers éliminés de l'aventure au journal francilien. "Quand on a le ventre plein et les idées claires, on est forcément avantagé. Si j'avais su qu'il y aurait toutes ces petites magouilles, je serais resté chez moi !"

Que s'est-il passé exactement ? Teheiura donne des détails

Dans un entretien publié dans les colonnes du Parisien, Teheiura s'exprime au sujet du déroulé des faits. Il explique notamment qu'il a fait signe à un pêcheur et que celui-ci lui a donné de la nourriture. "J'aperçois une personne sur son bateau qui regardait vers moi, j'étais en bord de plage. Je lui ai fait un signe, je n'ai pas su résister, contrairement à chaque fois où mes copains aventuriers me demandaient de le faire. Je ne lui ai pas parlé, il était assez loin. Un peu après, il m'a montré un endroit du doigt. J'y suis allé et j'ai vu de la nourriture, certainement des restes de son repas. À ce moment, pas très loin dans l'eau, il y avait d'autres aventuriers avec qui j'ai partagé." Teheiura n'a cependant pas livré les noms des autres aventuriers qui ont eux aussi profité de cette livraison de nourriture. Le Parisien affirme cependant que, selon ses informations, Claude et Sam seraient concernés.

Toujours d'après les informations du Parisien, Teheiura et d'autres aventuriers de Koh Lanta auraient ainsi mangé des légumes, un steak avec des frites et reçu une papaye qui n'était pas encore mûre. Le candidat éliminé pour triche a confirmé ces informations en interview mais n'a cependant pas dit que cette nourriture avait constitué un avantage sur d'éventuelles épreuves. "Physiquement, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas eu d'épreuve juste après. Mais sur le coup, quand on mange, psychologiquement, on est bien."

Avec Koh Lanta : La Légende, Teheiura participait ainsi à sa cinquième saison de Koh Lanta. Il fait ainsi partie des candidats les plus passés dans l'émission. Et pour une raison simple, Teheiura Teahui est pour beaucoup une inspiration pour participer au jeu de survie de TF1. Sam n'a ainsi jamais caché qu'il regardait les exploits de Teheiura à la télévision lorsqu'il était plus jeune et qu'il rêvait de participer à une saison avec lui, chose qu'il a par la suite faite deux fois.

Excellent survivant, très convaincant sur les épreuves, Teheiura manquait cependant parfois de discernement lors des conseils où il a pu se montrer plus faible. On l'a vu en 2020 lorsqu'il est éliminé alors que sa binôme d'aventure Charlotte et lui-même avaient chacun un collier d'immunité. S'il fait partie des candidats les plus victorieux sur les épreuves individuelles, Teheiura n'avait cependant jamais gagné Koh Lanta.

Né le 7 mai 1978 à Papeete, Teheiura Teahui s'est fait connaître dans l'émission de survie de TF1 Koh Lanta. Après une enfance sur l'île de Taha'a, Teheiura étudie à Montpellier en sports-études. Il se découvre une passion pour la cuisine et obtient son diplôme à Sète. C'est en 2011 qu'il participe pour la première fois à Koh Lanta, lors d'une saison à Raja Ampat en Indonésie. C'est lors de cette saison qu'il atteint sa meilleure place dans l'émission : finaliste, il n'arrive cependant pas à l'emporter face à Gérard qui gagne cette saison par 7 voix contre 2.

Teheiura avait cependant suffisamment marqué les esprits par ses capacités sur les épreuves et en survie sur le camp pour que la production le rappelle. Par la suite, il participera à Koh Lanta La Revanche des héros en 2012, la Nouvelle édition en 2014 mais aussi L'île des héros en 2020. Toute participation mises bout à bout, il a remporté pas moins de 17 épreuves individuelles dans Koh Lanta, un peu moins que son rival d'aventure Claude et ses 20 victoires à date. Il participe ensuite à Koh Lanta : La Légende en 2021 dont il termine disqualifié pour tricherie dans l'épisode 11.

La popularité de Teheiura Teahui lui a permis de participer à plusieurs émissions après son passage dans Koh Lanta. Il participe à Fort Boyard en 2013 puis en Ninja Warrior en 2016. On lui confie la co-animation de l'émission Ecole Aventure sur Télétoon+ en compagnie de Laurent Maistret de 2017 à 2018. En 2020, il s'essaie à l'émission District Z présentée par Denis Brogniart.

Dans la vie, Teheiura Teahui est cuisinier. Il est propriétaire de son propre foodtruck, baptisé Le Manatoa (l’esprit guerrier en tahitien), depuis 2015 où il exerce à Cazouls-lès-Béziers dans l’Hérault. Côté vie privée, Teheiura est marié à Céline, directrice d’école. Ils ont donné naissance à quatre enfants : Manavai, Mihivai, Vainanui et Vaitoanui.