Heath Freeman : l'acteur de 41 ans retrouvé mort à son domicile

MORT HEATH FREEMAN. Vu dans Bones et NCIS, l'acteur Heath Freeman a été retrouvé mort à son domicile ce dimanche 14 novembre 2021 au Texas. Il avait 41 ans.

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 12h02] Heath Freeman a été retrouvé mort ce dimanche 14 novembre 2021. Âgé de 41 ans, cet acteur était connu pour ses apparitions dans plusieurs séries télévisées américaines, comme NCIS ou encore Bones. Les raisons de son décès restent mystérieuses. Selon des informations du Sun, il a été retrouvé sans vie à son domicile à Austin, au Texas. Selon l'un de ses proches, Travis Barker, Heath Freeman serait mort dans son sommeil. Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur son décès.

Heath Freeman était connu du grand public particulièrement pour ses petits rôles dans des séries américaines cultes. En 2001, il débute sa carrière en décrochant le rôle de Kevin dans la série Urgences, avant d'incarner le personnage de Benjamin Frank dans NCIS : Enquêtes spéciales. On a également pu l'apercevoir dans la série Bones, de 2005 à 2007, sous les traits du tueur en série Howard Epps. Par la suite, il décroche des rôles dans Raising the Bar : Justice à Manhattan (Gavin Dillon) ou encore Torchwood (agent Joe). On compte également plusieurs films à sa filmographie, comme Warrior Road (2016) ou Possédés : l'exorcisme (2021).

Biographie de Heath Freeman

Heath Freeman est un acteur, producteur et scénariste né le 23 juin 1980 et mort le 14 novembre 2021 à Austin, au Texas. Il est particulièrement connu pour certaines apparitions dans des séries télévisées, comme Urgences, NCIS ou encore Bones. Il compte également à son actif des apparitions dans certains films, comme Skateland (2010), Dark was the night (2014), Warrior Road (2016) ou encore Possédés : L'exorcisme (2021). Il a également produit les films Skateland (qu'il a également écrit) et Jimi : all is by my side.

Films, séries... Les plus grands rôles de Heath Freeman

Heath Freeman est certainement un visage familier des téléspectateurs amateurs de séries américaines policières. Après un petit rôle dans Urgences, il se fait remarquer dans deux séries d'importance : NCIS, en incarnant Benjamin Frank, l'ex de Abigail Sciuto (Pauley Perrette) le temps d'un épisode ; et Bones, dans le rôle du tueur en série Howard Epps. On l'a également vu dans les séries FBI : Portés disparus (2009), Raising the bar : Justice à Manhattan (2008-2009) ou encore Torchwood : Web of Lies (2011).

Par la suite, c'est plutôt dans des films qu'on a pu voir Heath Freeman : il a notamment joué, produit et écrit le film Skateland (2010). L'acteur est aussi apparu dans Dark was the night (2014), Warrior Road (2016) ou plus récemment Possédés : L'exorcisme (2021). Il est annoncé au casting de longs-métrages qui sont encore en préparation : Devil's Fruit (prochainement) et Terror on the prairie (2022).

Qui est la femme de Heath Freeman ?

La vie privée de Heath Freeman n'était pas publique. Selon des informations du Sun, l'acteur a été en couple pendant quatre ans, de 2010 à 2014, avec l'actrice Kelly Monaco, qui joue dans General Hospital. On n'en sait pas plus sur la vie intime de Heath Freeman.

Quelles sont les causes de la mort Heath Freeman ?

Heath Freeman est décédé ce dimanche 14 novembre 2021. Mais les causes de sa mort sont encore inconnues et n'ont pas été rendues publiques. Selon des informations du Sun, qui cite l'un de ses proches, Travis Barker, l'acteur de 41 ans s'est éteint dans son sommeil, à son domicile d'Austin, au Texas. Pour l'heure, on n'en sait pas plus.

Plusieurs hommages rendus à Heath Freeman

L'annonce du décès de Heath Freeman à 41 ans a provoqué un choc au sein du petit monde de la télévision américaine. Plusieurs célébrités ont tenu à rendre hommage à l'acteur vu dans NCIS et Bones. C'est le cas de son amie, la comédienne et mannequin Shanna Moakler, qui a rendu la nouvelle de son décès publique sur Instagram : "J'ai le coeur brisé en apprenant la perte de mon cher ami, Heath Freeman, un acteur, réalisateur et producteur talentueux, un chef exceptionnel et un fidèle ami. Tu nous manqueras tellement et je chérierai chacun des incroyables souvenirs que nous avions ensembe... Et nous avons beaucoup !" L'actrice de Pretty Little Liars Ashley Benson lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Je t'aimerais pour toujours"