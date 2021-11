Heath Freeman : l'acteur de Bones mort à 41 ans, les causes de son décès mystérieuses

MORT HEATH FREEMAN. L'acteur de Bones et NCIS Heath Freeman a été retrouvé mort à son domicile ce dimanche 14 novembre 2021. Il avait 41 ans.

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 9h13] Heath Freeman, acteur connu pour avoir joué dans les séries policières Bones et NCI, est mort ce dimanche 14 novembre 2021. Il était âgé de seulement 41 ans. Pour l'heure, les raisons de son décès ne sont pas encore connues : selon des informations du média anglophone The Sun, le comédien serait mort dans son sommeil et a été retrouvé sans vie à son domicile, situé à Austin, au Texas. Sa mort a été confirmé par ses proches, notamment son amie, la mannequin et actrice Shanna Moakler.

Heath Freeman était connu du grand public particulièrement pour ses rôles dans des séries américaines. En 2001, il débute sa carrière en décrochant le rôle de Kevin dans la série Urgences, avant d'incarner le personnage de Benjamin Frank dans NCIS : Enquêtes spéciales. On a également pu l'apercevoir dans la série Bones, de 2005 à 2007, sous les traits du tueur en série Howard Epps. Par la suite, il décroche des rôles dans Raising the Bar : Justice à Manhattan (Gavin Dillon) ou encore Torchwood (agent Joe). On compte également plusieurs films à sa filmographie, comme Warrior Road (2016) ou Possédés : l'exorcisme (2021).

Plusieurs hommages rendus à Heath Freeman

L'annonce du décès de Heath Freeman à 41 ans a provoqué un choc au sein du petit monde de la télévision américaine. Plusieurs célébrités ont tenu à rendre hommage à l'acteur vu dans NCIS et Bones. C'est le cas de son amie, la comédienne et mannequin Shanna Moakler, qui a rendu la nouvelle de son décès publique sur Instagram : "J'ai le coeur brisé en apprenant la perte de mon cher ami, Heath Freeman, un acteur, réalisateur et producteur talentueux, un chef exceptionnel et un fidèle ami. Tu nous manqueras tellement et je chérierai chacun des incroyables souvenirs que nous avions ensembe... Et nous avons beaucoup !" L'actrice de Pretty Little Liars Ashley Benson lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Je t'aimerais pour toujours".