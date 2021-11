Maureen Dor : elle accuse Nicolas Hulot de l'avoir agressée, son témoignage

MAUREEN DOR. L'animatrice et comédienne belge Maureen Dor affirme auprès d'Envoyé spécial avoir été agressée sexuellement par Nicolas Hulot en 1989, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Son témoignage.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 9h53] Parmi les accusatrices de Nicolas Hulot, qui ont pris la parole à l'occasion de l'enquête d'Envoyé spécial diffusée le 25 novembre 2021, on compte Maureen Dor. L'animatrice et comédienne belge, aujourd'hui âgée de 51 ans, accuse l'ancien ministre de l'avoir agressée sexuellement dans un courrier transmis aux équipes de France 2. Les faits se seraient produits en 1989, alors qu'elle était âgée de 18 ans, et seraient donc aujourd'hui prescrits.

Le témoignage de Maureen Dor contre Nicolas Hulot. L'animatrice raconte avoir rencontré Nicolas Hulot après lui avoir transmis une lettre pour lui témoigner de son admiration. Il l'aurait ensuite invitée à le rencontrer dans un hôtel alors qu'il était en déplacement à Bruxelles. Après avoir bu un verre, il lui propose de l'accompagner dans sa chambre pour attendre des journalistes qui doivent venir l'interviewer. "A l'époque, je pense sincèrement qu'un homme peut me proposer de l'accompagner dans sa chambre sans avoir aucune arrière-pensée", explique-t-elle dans son courrier. "Aussitôt dans la chambre, le voilà qui me saute dessus et tente de m'embrasser. Je le repousse, étonnée et effrayée, en lui faisant cette remarque si naïve : 'Mais vous avez une femme !' et lui de me répondre que cela n'a rien à voir et que je serai une 'parenthèse'."

La réception de l'hôtel finit par appeler Nicolas Hulot pour lui annoncer que les journalistes qu'il doit rencontrer son arrivés. Le présentateur de Ushuaïa intime alors Maureen Dor de partir. L'animateur lui propose par la suite de dîner avec lui et certains de ses amis, et elle accepte. "Malgré ce qu'il venait de se passer, j'ai tout de même voulu aller dîner avec lui, fascinée par le bonhomme. Voilà, c'est là où j'ai l'impression de ne pas avoir été claire avec moi-même", précise-t-elle. L'animatrice belge lui écrit par la suite une lettre dans laquelle elle lui dit "qu'il ne fallait pas faire ça aux jeunes filles qui l'admiraient". Maureen Dor analyse par la suite l'effet qu'a eu cette rencontre sur elle : "Je n'ai pas été "abîmée" par ma rencontre avec monsieur Hulot. Et j'ai sincèrement peur de l'être beaucoup plus par les réactions que ce genre de dénonciations engendre sur les réseaux sociaux. De plus, je pense que l'on peut changer [...] "Mais s'il semble qu'il a continué à ne pas prendre un "non" pour ce qu'il est, s'il a continué à croire que le corps des femmes est à sa disposition, alors, il faut qu'on lui enseigne que ce n'est pas le cas." Nicolas Hulot n'a répondu à aucune des sollicitations d'Envoyé Spécial pour répondre, et continue de contester les faits qui lui sont reprochés.

Biographie de Maureen Dor

Maureen Dor est une animatrice de télévision, actrice et chanteuse belge née le 17 novembre 1970 à Bruxelles. Sa profession principale reste le journalisme : en 1988, elle présente le hit parade Top 21, avant de devenir chroniqueuse dans l'émission de Canal+ "Nulle part ailleurs". En 1994, on peut la voir dans l'émission concurrente du Club Dorothée, "Chalu Maureen". Pendant 14 ans, de 2000 à 2014, elle oeuvre régulièrement comme chroniqueuse de Laurent Ruquier, d'abord dans "On a tout essayé" (France 2) puis dans "On va s 'gêner" (Europe 1). Maureen Dor sera également en 2009 juré de L'école des stars sur Direct 8. En 2012, elle est jurée de l'émission "Belgium's Got Talent".

En tant qu'actrice, on a pu la voir dans le film Les jours de notre vie alors qu'elle est âgée de seulement 10 ans. Le public a également pu la reconnaître dans plusieurs séries : La Crim', Une femme d'honneur ou H. Elle sera également comédienne de doublage, dans La véritable histoire du petit chaperon rouge et L'âge de glace, et se produira au théâtre dans la pièce "Si c'était à refaire".