Claude : accusé de tricherie dans Koh Lanta, il se défend

CLAUDE KOH LANTA. Claude Dartois, finaliste de Koh Lant : la Légende, est accusé de tricherie dans le jeu de survie de TF1. Le candidat a tenu à se défendre sur son compte Instagram.

En à peine une saison de Koh Lanta, Claude est passé de candidat favori des internautes à candidat accusé de tricherie. le finaliste de la saison 2021, intitulée "La Légende", est en effet accusé d'avoir bénéficié de dîners clandestins sur l'île du conseil, à l'insu de la production. Sur une story Instagram de Yassin (Koh Lanta 2017 et 2018), Claude Dartois a tenu à répondre à la polémique et à se défendre : "Ils veulent vraiment mon scalp", a-t-il affirmé.

Claude dément avoir triché. Auprès de Public, Claude Dartois a affirmé au sujet de la polémique sur les repas clandestins de Koh Lanta qu'il ne voulait "pas répondre à cette vendetta contre [lui]", et qu'il attendait qu'on "apporte des preuves de ces accusations".

Des menaces de grève dans Koh Lanta ? Les nouvelles révélations sur Claude

Alors que Claude Dartois était déjà dans la tourmente en étant accusé de tricherie, Le Parisien a fait de nouvelles révélations avant la finale de Koh Lanta. Selon le quotidien, lors de l'épisode diffusé le 9 novembre dernier, Claude et Laurent auraient fait du chantage à la production pour remporter la nourriture qui leur était proposée dans un coffre, avec les courriers des familles de 8 autres candidats. Ils devaient choisir entre les deux butins. Un salarié a confié au Parisien que les deux candidats ont menacé d'arrêter le jeu et de faire grève s'ils ne recevaient pas la nourriture en question. L'équipe technique aurait cédé, toujours selon nos confrères. La production n'a de son côté pas répondu au média.

Biographie de claude dartois

Claude Dartois est un candidat de télévision connu pour avoir participer plusieurs fois à Koh Lanta. Né le 26 juin 1979, il perd sa mère alors qu'il n'a que neuf ans. Avant de se faire connaître dans l'émission de TF1 présentée par Denis Brogniart, Claude Dartois travaille dans le secteur de l'hôtellerie, avant de devenir chauffeur de maître. Il participe quatre fois à Koh Lanta : en 2010, en 2012, en 2020 et en 2021. Il termine toujours finaliste, sans jamais remporter la victoire. On a également pu le voir dans plusieurs émissions télévisées, comme Ninja Warrior (2019), Fort Boyard (2020), Boyard Land (2020) et Top Gear France (2020).

Le parcours de Claude dans Koh Lanta

Claude Dartois participe pour la première fois à Koh Lanta en 2010. Dès cette première participation, il se distingue comme un candidat phare de l'émission, terminant deuxième de la saison. Il est de retour dans le programme en 2012 pour la saison "Koh Lanta : La Revanche des héros". Il termine une nouvelle fois finaliste mais perd face à Bertrand. Claude participe pour la troisième fois au jeu de survie de TF1 en 2020. Il se distingue auprès du public comme un favori, mais termine à la troisième place du classement après avoir échoué sur l'épreuve des poteaux. Il participe une quatrième fois à la saison Koh Lanta : La Légende en 2021 : il est une nouvelle fois finaliste. Claude Dartois est un candidat emblématique du jeu de TF1, détenant le record du nombre de victoires en épreuves.

Qui est la femme de Claude Dartois ?

Claude Dartois est en couple avec une certaine Virginie Milano depuis de nombreuses années. Ensemble, ils ont eu deux enfants : une fille née en 2015, et un fils né en 2020.