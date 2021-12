Tricherie dans Koh Lanta : Laurent Maistret a déjà répondu aux accusations

LAURENT KOH LANTA. Finaliste de Koh Lanta : la légende, Laurent Maistret fait partie des candidats accusés de tricherie. Il avait répondu aux accusations en interview à TV Mag il y a quelques jours...

Finaliste de Koh Lanta : la légende, Laurent Maistret ne peut certainement pas profiter pleinement de son parcours dans le jeu d'aventure, dont l'épilogue est diffusé ce mardi 14 décembre 2021 sur TF1. Le candidat est en effet accusé de tricherie. Le Parisien a révélé il y a une semaine qu'au moins quatre aventuriers avaient participé à des dîners clandestins sur l'île des conseils pendant le tournage. Une enquête a été ouverte par la production, mais le nom de Laurent de Koh Lanta est revenu dans les médias parmi les potentiels bénéficiaires de ces dîners.

Laurent Maistret a de nouveau été cité par Le Parisien ce mardi 14 décembre. A quelques heures seulement de la diffusion de la finale, le quotidien a assuré dans un nouvel article avoir pu consulter un cliché d'un dîner clandestin de plusieurs candidats de Koh Lanta, pris par l'un des deux hôtes qui les ont accueilli. Sur la photo : "le vainqueur de l'édition 2014 (Laurent Maistret - NDR) attablé devant des assiettes bien garnies à l'extérieur d'un bungalow, en compagnie de Claude et de deux autres camarades de tricherie. Le cinquième participant officieux ayant déjà été éliminé".

Dans une interview à TV Mag jeudi dernier, Laurent Maistret est déjà revenu sur les accusations de tricherie dont il fait l'objet en cette fin de saison de Koh Lanta. "Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j'ai triché en mangeant en dehors du jeu parce que c'est moi qui ai perdu le plus de poids et je l'ai bien senti", a-t-il seulement évoqué à ce sujet. "Ce n'est pas que je me plaisais de me voir comme ça mais je m'étais jamais vu aussi tracé." Pour l'heure, le candidat de Koh Lanta : la légende continue de démentir les accusations de tricherie.

Biographie de laurent maistret

Laurent Maistret est un mannequin, danseur, et animateur de télévision qui s'est distingué comme candidat dans plusieurs programmes TV. C'est surtout pour ses participations dans Koh Lanta qu'il est connu. Après avoir débuté dans la saison 2011, il remporte la saison "Nouvelle édition" en 2014. Il participe pour la troisième fois à Koh Lanta, saison "La Légende" en 2021, où il ressort finaliste. Il est également sorti victorieux de Danse avec les stars en 2016.

Laurent Maistret dans Koh Lanta

Laurent Maistret s'est distingué comme un candidat emblématique de Koh Lanta. Il participe pour la première fois au jeu de survie de TF1 en 2011. Après sa défaite, il fait son retour dans l'émission en 2014 et finit grand gagnant de l'émission. Au total, Laurent a participé trois fois à Koh Lanta, sa dernière participant étant lors de la saison "La Légende" diffusée en 2021. A cette occasion, il fait l'objet d'accusation de tricheries, comme d'autres candidats. Il est notamment accusé d'avoir participé à des dîners clandestins à l'issue des conseils.

Laurent Maistret est-il en couple ?

De nombreuses rumeurs concernant la vie de couple de Laurent Maistret. Récemment, la presse people lui a prêté une relation avec Denitsa Ikonomova, danseuse puis jurée de Danse avec les stars, que l'intéressé a démenti. On ne connaît pas d'autres relations à Laurent Maistret, le candidat de Koh Lanta se faisant tr-ès discret à ce sujet. Cependant, il a révélé sur TF1 être père d'un petit garçon.

Laurent Maistret gagnant de Danse avec les stars

En 2016, Laurent Maistret participe à la saison 7 de Danse avec les stars. Il est en couple (sur le dancefloor) avec Denitsa Ikonomova. Au terme de la finale, Laurent Maistret est sacré grand gagnant du concours de danse, offrant à sa partenaire une nouvelle victoire après celle qu'elle a remporté avec Rayane Bensetti.