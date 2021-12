Ugo : "le phénix" de Koh Lanta La Légende, retour sur son parcours

UGO KOH LANTA. Finaliste de Koh Lanta : La Légende, Ugo Latriche a su créer la surprise au point d'être surnommé "le phénix" par son adversaire Laurent. Retour sur le parcours du candidat.

Pour de nombreux téléspectateurs, Ugo est la véritable Légende de cette saison de Koh Lanta. Au point que Laurent, son adversaire en finale ce mardi 14 décembre 2021, le surnomme "le phénix". En effet, le candidat du jeu de TF1 a été le premier éliminé de la saison, et s'est retrouvé dès le début sur l'île des bannis. Mais, contre toute attente, il a réussi à tenir 15 jours seul sur l'île et à enchaîner les victoires dans l'arène des bannis.

Ugo a fini par réintégrer Koh Lanta au moment de la réunification. Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là pour "le phénix", puisque le candidat a été constamment en danger durant toute la seconde partie de saison. Heureusement pour lui, il a remporté trois épreuves d'immunité d'affilée, le maintenant à flot dans le concours. Après avoir échoué lors de la dernière épreuve d'immunité, Ugo a été éliminé et renvoyé sur l'île des bannis. Mais le candidat de Koh Lanta s'est une nouvelle fois imposé face à Alix et Sam, lui permettant de réintégrer une nouvelle fois l'aventure. En remportant l'épreuve d'orientation, il s'est assuré une place en finale, sur l'épreuve des poteaux, face à Claude et Laurent. Une revanche pour cet aventurier, qui avait déjà remporté Koh Lanta en 2012.

biographie de ugo latriche

Ugo Latriche est un candidat de télévision connu pour avoir participé à Koh Lanta. Il a été aperçu à deux reprises dans l'émission de survie de TF1 : une première fois en 2012, où il est sorti victorieux. Il est finaliste de la saison All Stars de Koh Lanta, diffusée en fin d'année 2021. Au cours de cette saison, il se façonne une véritable réputation auprès des téléspectateurs, se maintenant dans la compétition malgré le fait qu'il soit constamment en danger. Vivant dans les Pyrénées-Orientales après avoir grandi en Nouvelle-Calédonie, il pratique le métier de fauconnier.