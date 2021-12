Pierre Cassignard : la mort de l'acteur annoncée par Michèle Bernier

L'actrice Michèle Bernier a partagé une triste nouvelle le 21 décembre : le comédien et metteur en scène Pierre Cassignard est mort à l'âge de 56 ans.

C'est dans un message sur Instagram que Michèle Bernier a révélé que Pierre Cassignard, acteur et metteur en scène français, est mort le 20 décembre à l'âge de 56 ans. "Salut mon Pierrot d'amour... Tu me manques déjà tellement." La comédienne, qui a eu l'occasion de travailler avec Cassignard, lui a fait ses adieux sur son compte Instagram officiel "Je t'aimerai toujours... Immense ami..." Par pudeur, Michèle Bernier n'a pas tenu à révéler les causes de la mort de son ami, décédé au lendemain de son anniversaire.

Né le 19 décembre 1965, Pierre Cassignard était un comédien et metteur en scène français. Après l'obtention de son baccalauréat, il avait intégré l'Ecole nationale de la Rue Blanche à Paris. Passionné de théâtre, il y dédie sa carrière dès le milieu des années 1980 et ne s'arrêtera jamais de jouer sur les planches. En 1997, il obtient le Molière du comédien pour son rôle dans Les Jumeaux vénitiens. Il passe également par la télévision, dans de nombreux téléfilms et séries dont Caïn et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France Télévision. Il était aussi apparu à plusieurs reprises au cinéma, dans Les Poupées russes ou encore La Conquête. Son dernier film, Mince alors 2 de Charlotte de Turckheim, sort à titre posthume le 22 décembre 2021.