Igor Bogdanoff : il meurt à 72 ans six jours après son frère Grichka

18:50 - "La vie ne les séparait pas, la mort aussi", selon leur avocat

Edouard de Lamaze, avocat des frères Bogdanoff, est revenu, sur BFM TV, sur le fait qu'Igor et Grichka n'étaient pas vaccinés : "Il y a eu tout un débat là-dessus. On a trop vulgarisé la question. C'est une question entre le médecin et son patient. Ce n'est pas le sujet." Et de préciser qu'il les avait rencontré, dernièrement : "Ils sont venus des sujets pour présenter une nouvelle émission temps X. C'est aussi ça qui est parti ce soir." Enfon, l'avocat a assuré qu'il pensait qu'ils seraient enterré ensemble : "La vie ne les séparait pas, la mort aussi."