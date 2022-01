"Igor et Grichka Bogdanoff : leur soeur raconte leurs derniers instants"

BOGDANOFF. Dans une interview à Gala, la soeur d'Igor et Grichka Bogdanoff est revenue sur la mort des jumeaux scientifiques, révélant qu'ils sont décédés à six jours d'écart "quasiment à la même heure".

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 9h41] Quelques jours après la mort des frères Bogdanoff (72 ans), leur soeur, Véronique, s'est confiée dans une interview à Gala. Elle s'est notamment exprimée sur les derniers instants d'Igor et Grichka, décédés du Covid-19 le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. "Mes frères sont morts à six jours d'intervalle quasiment à la même heure. Grichka à 13H38 et Igor à 13H20", se souvient-elle. Une coïncidence percue comme une nouvelle preuve de leur intense relation fusionnelle.

Igor et Grichka Bogdanoff ont été accompagnés par leur famille jusqu'à leur dernier souffle. Véronique s'est d'ailleurs dite soulagée qu'ils soient partis ensemble, sans que l'un ne soit au courant du décès du premier : "Même si ça paraît terrible à dire, je suis soulagée qu'ils nous aient quittés ensemble. Je ne peux pas imaginer les beaux yeux marron d'Igor suivant le cercueil de son frère. L'un n'allait pas sans l'autre". Igor Bogdanoff était en effet dans le coma lorsque son frère Grichka est décédé, et n'a jamai su que son jumeau l'avait quitté quelques jours plus tôt.

Les Bogdanoff seront-ils enterrés ensemble ?

Indissociables dans la vie, Igor et Grichka Bogdanoff se sont suivis dans la mort. Décédé le 3 janvier 2022 à 72 ans, Igor Bogdanoff a suivi de peu son jumeau, mort six jours plus tôt, tous deux du coronavirus à 72 ans. Interrogé sur leurs obsèques, Leur avocat, maître Edouard de Lamaze, a déclaré au micro de BFM TV : "La famille va décider, mais vous pensez bien qu'ils vont certainement être enterrés ensemble. La vie ne les séparait pas, la mort ne va pas les séparer", a-t-il assuré.

Les jumeaux scientifiques du PAF ont été emportés par le coronavirus. Ils étaient tous deux âgés de 72 ans. Connus pour leurs émissions de vulgarisation scientifique et de science-fiction, surtout dans les années 1980 à 2000, les deux scientifiques étaient hospitalisés depuis la mi-décembre à l'hôpital Georges-Pompidou. Grichka Bogdanoff a succombé à la maladie le 28 décembre 2021, alors que son frère était dans le coma. Igor Bogdanoff est décédé le 3 janvier 2022.

Selon les informations du Monde, confirmées notamment par l'avocat des Bogdanoff sur BFMTV, les deux frères avaient été hospitalisés le 15 décembre dans le service de réanimation de l’hôpital Georges-Pompidou, après avoir tous les deux contracté le Covid-19. Leurs proches sont néanmoins restés discrets sur les causes de leur mort. "Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", se sont-ils contenté d'écrire dans un message transmis par son attaché de presse. Un message de même teneur que six jours plus tôt pour annoncer le décès de Grishka Bogdanoff, le 28 décembre 2021.

La non vaccination des frères Bogdanoff au coronavirus a fait l'objet de spéculations depuis le décès de Grishka Bogdanoff, le 28 décembre dernier. Leur avocat l'assure à franceinfo : "ils n'étaient pas anti-vaccins. Ce n'était pas du tout pour eux un obstacle." Cependant, il n'a pas donné de raison quant à la non-vaccination des frères scientifiques au coronavirus. De son côté, l'ancien ministre Luc Ferry, proche des frères jumeaux, a récemment indiqué au Parisien que ce choix était d'avantage personnel que politique. "Grichka, comme Igor, n’était pas antivax. Il était antivax pour lui-même", a indiqué le philosophe qui explique qu'"étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux". Luc Ferry a assuré avoir demandé à plusieurs reprises aux frères Bogdanoff de changer de point de vue, en vain. Leur attaché de presse a assuré dans TPMP qu'ils "se pensaient insubmersibles. Ils considéraient qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils faisaient du sport, qu'ils allaient très bien. Igor et Grichka étaient dans un monde différent du commun des mortels."

Dans Le Parisien, Luc Ferry a confirmé qu’Igor Bogdanoff avait été placé en réanimation comme son frère et se trouvait même dans le coma au moment où Grishka Bogdanoff est mort. "Il y a trois-quatre jours, j’ai appris qu’il était encore dans le coma. S’il se réveille, vous imaginez la douleur d’apprendre que son frère est mort ? C’est ingérable", se lamentait l'ancien ministre de l'Education.

Igor et Grichka Bogdanoff (dont le nom est parfois francisé "Bogdanov") sont des animateurs de télévision spécialisés dans la vulgarisation scientifique. Nés le 29 août 1949, les jumeaux se passionnnent dès l'adolescence pour l'aéronautique, la science et la science-fiction. Igor Bogdanof est titulaire d'un doctorat en physique théorique, et son frère Grichka Bogdanoff d'un doctorat en mathématiques.

Désireux de partager leurs passions, Grichka et Igor Bogdanoff contactent TF1 et Yves Mourousi, alors présentateur du JT de 13 heures de TF1, pour présenter leur livre "Clefs pour la science-fiction". Les portes du petit écran leurs sont alors ouverte. La grande partie de la carrière des Bogdanoff a lieu à la télévision. Leur émission de sciences et science-fiction, Temps X, est programmée sur TF1 du 21 avril 1979 au 26 juin 1987. Après s'être lancé dans un doctorat en cosmologie primordiale, ils reprennent les chemins de la télévision en 1999, avec "Projet X 13" (13e Rue), puis le magazine scientifique "Rayons X" (France 2). En 2008, ils lancent leur émission, "Science X", toujours sur la seconde chaîne. On les retrouve par la suite en 2010 dans "A deux pas du futur". On peut également les apercevoir dans le jeu télévisé Fort Boyard et à la radio dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Après avoir été chroniqueurs dans Touche pas à mon poste en 2017, Igor et Grichka Bogdanoff participent en 2020 à leur dernière émission TV, Mask Singer, en tant que candidats.

Igor Bogdanoff a eu plusieurs compagnes dans sa vie. Le scientifique a d'abord entretenu a une relation avec l'actrice Geneviève Grad dans les années 1970, avant de se marier en 1989 avec Ludmilla d'Outremont. Le couple finit par divorcer en 1994. En 2009, Igor Bogdanoff avec Amélie de Bourbon-Parme, écrivaine. En 2017, on apprend que l'animateur TV entretient une relation secrète depuis deux ans avec une mannequin et étudiante en neuroscience, Julie Jardon, qui a 44 ans de moins que lui, depuis deux ans déjà. Igor Bogdanoff laisse derrière lui six enfants nés de trois unions différentes. De son côté, Grichka Bogdanoff était officiellement célibataire et n'avait pas eu d'enfant. Il a toujours été plus discret sur sa vie privée que son frère jumeau.

La santé de fer d'Igor et Grishka Bogdanoff est manifestement la principale raison les ayant poussé à ne pas se faire vacciner. "Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n'est pas une maladie. C'était juste du botox, ils me l'ont dit", a aussi assuré Luc Ferry auprès du Parisien, livrant au passage une révélation impromptue sur les visages si singuliers des deux jumeaux.L'apparence physique des jumeaux Bogdanoff a longtemps fait l'objet de questionnements. De nombreuses rumeurs, comme un recours à la chirurgie esthétique ou la prise d'hormone de croissance, alimentent les médias. Igor et Grichka Bogdanoff alimentent eux-même l'ambiguité, refusant de répondre aux questions sur leur physique.