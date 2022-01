Mort d'Igor Bogdanoff : le frère de Grishka était-il aussi atteint du Covid-19 ?

BOGDANOFF. Igor Bogdanoff (dont le nom est parfois francisé en Igor Bogdanov) est mort. Sa famille a annoncé officiellement la nouvelle ce lundi 3 janvier. Ce décès intervient six jours seulement après son frère jumeau Grishka. Agé de 72 ans, Igor Bogdanoff était lui aussi hospitalisé depuis la mi-décembre après avoir contracté le Covid-19. Les jumeaux n'étaient pas vaccinés selon le journal Le Monde.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:09 - Bogdanoff, un pseudonyme ? Le nom Bogdanoff avait parfois été francisé en Bogdanov mais les deux frères ont bien gardé une partie de leur nom de naissance. Igor et Grishka Bogdanoff sont en effet issus d'une famille d'immigrés russes et autrichiens. Leur père Youra Mikhaïlovitch Ostasenko-Bogdanoff était musicien mais c'est leur grand-mère maternelle autrichienne qui s'est installé en France dans la commune de Saint-Lary (Gers) où les frères jumeaux sont nés. 19:59 - Une liaison qui avait valu des ennuis judiciaires à Igor Bogdanoff En 2017, Igor Bogdanoff avait également été inquiété par sa concubine d'alors, le mannequin Julie Jardon. Cette dernière avait porté plainte pour violation de domicile et s'était épanchée dans la presse. En début d'année 2021, Igor Bogdanoff était revenu sur cette affaire, assurant qu'elle était réglée : ""Tu sais, les histoires d'amour c'est drôle... Non non, il y a eu un moment comme ça, où en effet on a pu penser qu'on était séparés, alors qu'on ne l'a jamais été !"Aujourd'hui tout va bien. Bien sûr qu'on est en couple, absolument", assurait-il au micro de Jordan de Luxe sur Non Stop People. 19:57 - Un procès était prévu fin janvier 2022 Les frères Bogdanoff avaient récemment été inquiétés par la justice, notamment dans une affaire d'escroquerie pour laquelle ils avaient été renvoyés en correctionnelle en janvier 2021, accusés d'avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires, rappelle BFM TV. Le procès devait s'ouvrir le 20 janvier prochain. 19:52 - L'avocat des frères Bogdanoff a confirmé la cause du décès L'avocat de Grichka Bogdanoff, Edouard de Lamaze a réagi sur BFM TV à l'annonce du décès d'Igor Bogdanoff, six jours après celui de son client. L'avocat a confirmé qu'Igor Bogdanoff é était atteint du Covid-19, répondant "oui, oui, bien sûr" à une question posée à l'antenne de la chaîne d'info en continu. 19:50 - Igor Bogdanoff était le cadet des deux frères Igor et Grishka Bogdanoff étaient bien jumeaux. Tous deux âgés de 72 ans, ils étaient nés le 29 août 1949 à Saint-Lary (Gers). Mais c'est bien Grishka l'aîné puisque né 40 minutes avant Igor. Grishka Bogdanoff est décédé le 28 décembre dernier, six jours avant Igor. 19:49 - Pourquoi Igor et Grishka Bogdanoff n'étaient-ils pas vaccinés ? Comme son frère, Igor Bogdanoff n'était pas vacciné contre le Covid-19. Si sa famille n'a pas révélé les causes de sa mort dans le communiqué transmis ce lundi mais des proches avaient assuré après le décès de Grichka que les deux frères n'étaient pas vaccinés."Grichka, comme Igor, n’était pas antivax, il était antivax pour lui-même, affirmait ainsi Luc Ferry, un de leurs proches, au Parisien. "Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux que le virus, poursuit-il. Sauf que, à 72 ans, le système immunitaire n’est plus aussi performant qu’avant." 19:44 - Une nouvelle émission Temps X était en préparation Revenant sur l'annonce du décès d'Igor Bogdanoff six jours après celui de Grishka, Cyril Hanouna a également confié à l'antenne lors de l'émission Touche pas à mon poste ce lundi soir que les deux frères avaient préparé un retour de l'émission Temps X qu'ils animaient dans les années 80. Le projet devait être diffusé sur les antennes du groupe Canal + et un pilote avait même été tourné par les deux frères Bogdanoff. 19:40 - Igor Bogdanoff avait six enfants Nés de trois mariages différents, six enfants pleurent ce lundi leur père, Igor Bogdanoff dont le décès a été annoncé en début de soirée. Le frère de Grishka, décédé le 28 décembre dernier, avait d'abord épousé l'actrice Geneviève Gard avec qui il aura un fils, Dimitri âgé aujourd'hui de 45 ans. Un deuxième mariage suivra à la fin des années 80. Naîtront de cette nouvelle union Sasha Maria, Anna Claria et Wenceslas. Enfin, Igor Bogdanoff avait eu plus récemment deux autres fils, Alexandre et Constantin, ce dernier étant né en 2014. 19:36 - Deux personnalités controversées Igor et Grishka Bogdanoff étaient devenus des personnalités du monde de la télévision en vulgarisant la science et en initiant de nombreux Français à la science-fiction et aux mystères du cosmos. Les émissions TV avaient été suivies par la publication de nombreux ouvrages, souvent controversés et critiqués par une partie du monde scientifique critiquant la faible valeur scientifique des travaux publiés. 19:31 - L'hommage de Cyril Hanouna et TPMP à Igor Bogdanoff Régulièrement invités de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, Igor et Grishka Bogdanoff "faisaient partie de la famille TPMP", a confié ce lundi soir en direct Cyril Hanouna, réagissant à l'annonce du décès d'Igor Bogdanoff, six jours après celui de son frère Grishka. L'animateur a commenté cette nouvelle, ajoutant que les frères Bogdanoff étaient comme des "chroniqueurs guests" de l'émission avec qui ils avaient fait "beaucoup de choses". "Ils faisaient partie de la famille #TPMP"@Cyrilhanouna réagit aux décès des frères Bogdanoff. #6A7 pic.twitter.com/xMtuonFJKT — TPMP (@TPMP) January 3, 2022 19:14 - Selon l'infectiologue Enrique Casalino, "c'est dramatique de voir une conviction qui repose sur rien" Enrique Casalino, infectiologue, interrogé sur BFM TV sur la défiance des frères Bogdanoff sur le vaccin, a indiqué : "Il ne suffit pas de recevoir une information. On peut s'entêter. C'est dramatique de voir une conviction qui repose sur rien, comme un jeu. C'est un choix. Payer de sa vie un refus de moyen de se sauver, c'est comme refuser les limitations de vitesse." 19:03 - Luc Ferry leur avit dit "cinquante fois de se faire vacciner" Leur ami depuis 30 ans, Luc Ferry, avait confié au Parisien, il y a six jours après l'annonce de la mort de Grichka Bogdanoff : Je leur ai dit cinquante fois de se faire vaccinercontre le Covid-19. On en a encore parlé au téléphone il y a moins de trois semaines quand tout allait bien pour eux." 18:56 - Selon leur avocat, Igor Bogdanoff ne savait pas que son frère était mort L'avocat des deux frères a indiqué, sur BFM TV, qu'il ne pensait pas qu'Igor était au courant du décès de son frère. Pour rappel, Grichka Bogdanoff est mort du coronavirus six jours avant son frère, dans le même service de réanimation. 18:50 - "La vie ne les séparait pas, la mort aussi", selon leur avocat Edouard de Lamaze, avocat des frères Bogdanoff, est revenu, sur BFM TV, sur le fait qu'Igor et Grichka n'étaient pas vaccinés : "Il y a eu tout un débat là-dessus. On a trop vulgarisé la question. C'est une question entre le médecin et son patient. Ce n'est pas le sujet." Et de préciser qu'il les avait rencontré, dernièrement : "Ils sont venus des sujets pour présenter une nouvelle émission temps X. C'est aussi ça qui est parti ce soir." Enfon, l'avocat a assuré qu'il pensait qu'ils seraient enterré ensemble : "La vie ne les séparait pas, la mort aussi." 18:45 - Igor Bogdanoff n'était pas vacciné contre le coronavirus Igor Bogdanoff est mort ce lundi 3 janvier 2021 à l'âge de 72 ans. Comme son frère Grichka, il n'était pas vacciné contre le coronavirus. Il aurait pourtant été emporté par la maladie, pour laquelle il était hospitalisé depuis le 15 décembre et dans le coma depuis plusieurs jours. LIRE PLUS

Selon les informations du Monde, confirmées notamment par l'avocat des Bogdanoff sur BFMTV, les deux frères Bogdanoff avaient été hospitalisés le 15 décembre dans le service de réanimation de l’hôpital Georges-Pompidou, après avoir tous les deux contracté le Covid-19. Leurs proches sont néanmoins restés discrets sur les causes de leur mort. "Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", se sont-ils contenté d'écrire dans un message transmis par son agent. Un message de même teneur que six jours plus tôt pour annoncer le décès de Grishka Bogdanoff.

La non vaccination des frères Bogdanoff a fait l'objet de spéculations depuis le décès de Grishka Bogdanoff, le 28 décembre dernier. L'ancien ministre Luc Ferry, proche des frères jumeaux, a récemment indiqué au Parisien que ce choix était d'avantage personnel que politique. "Grichka, comme Igor, n’était pas antivax. Il était antivax pour lui-même", a indiqué le philosophe qui explique qu'"étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux". Luc Ferry a assuré avoir demandé à plusieurs reprises aux frères Bogdanoff de changer de point de vue, en vain.

Dans Le Parisien, Luc Ferry a confirmé qu’Igor Bogdanoff avait été placé en réanimation comme son frère et se trouvait même dans le coma au moment où Grishka Bogdanoff est mort. "Il y a trois-quatre jours, j’ai appris qu’il était encore dans le coma. S’il se réveille, vous imaginez la douleur d’apprendre que son frère est mort ? C’est ingérable", se lamentait l'ancien ministre de l'Education.

La santé de fer d'Igor et Grishka Bogdanoff est manifestement la principale raison les ayant poussé à ne pas se faire vacciner. "Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n’est pas une maladie. C’était juste du botox, ils me l’ont dit", a aussi assuré Luc Ferry auprès du Parisien, livrant au passage une révélation impromptue sur les visages si singuliers des deux jumeaux.

L'apparence physique des jumeaux Bogdanoff a longtemps fait l'objet de questionnements. De nombreuses rumeurs, comme un recours à la chirurgie esthétique ou la prise d'hormone de croissance, alimentent les médias. Igor et Grichka Bogdanoff alimentent eux-même l'ambiguité, refusant de répondre aux questions sur leur physique. Leur ami Luc Ferry affirme auprès du Parisien qu'ils ont eu recours au botox : "Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n’est pas une maladie. C’était juste du botox, ils me l’ont dit", affirme-t-il après la mort de Grichka Bogdanoff.

Igor Bogdanoff est un animateur de télévision spécialisé dans la vulgarisation scientifique connu pour son duo avec son frère jumeau, Grichka Bogdanoff. Né le 29 août 1949, lui et son jumeau se passionnnent dès l'adolescence pour l'aéronautique, la science et la science-fiction. Igor Bogdanof est titulaire d'un doctorat en physique théorique, et son frère Grichka d'un doctorat en mathématiques.

Désireux de partager leurs passions, ils contactent TF1 et Yves Mourousi, alors présentateur du JT de 13 heures de TF1, grâce auquel ils présentent leur livre "Clefs pour la science-fiction". Les portes du petit écran leur son alors ouverte. Dès 1979, ils assurent la présentation de Temps X, leur émission de vulgarisation scientifique. La grande partie de la carrière des Bogdanoff a lieu à la télévision. Leur émission de sciences et science-fiction, Temps X, est programmée sur TF1 du 21 avril 1979 au 26 juin 1987. Après s'être lancé dans un doctorat en cosmologie primordiale, ils reprennent les chemins de la télévision en 1999, avec "Projet X 13" (13e Rue), puis le magazine scientifique "Rayons X" (France 2). En 2008, ils lancent leur émission, "Science X", toujours sur la seconde chaîne. On les retrouve par la suite en 2010 dans "A deux pas du futur". On peut également les apercevoir dans le jeu télévisé Fort Boyard et à la radio dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Après avoir été chroniqueurs dans Touche pas à mon poste en 2017, Igor et Grichka Bogdanoff participent en 2020 à leur dernière émission TV, Mask Singer, en tant que candidats.

Igor Bogdanoff a eu deux épouses dans sa vie. Le scientifique a d'abord entretenu a une relation avec l'actrice Geneviève Grad dans les années 1970, avant de se marier en 1989 avec Ludmilla d'Outremont. Le couple finit par divorcer en 1994. En 2009, Igor Bogdanoff avec Amélie de Bourbon-Parme, écrivaine. En 2017, on apprend que l'animateur TV entretient une relation secrète depuis deux ans avec une mannequin et étudiante en neuroscience, Julie Jardon, qui a 44 ans de moins que lui, depuis deux ans déjà. Ils se séparent néanmoins quelques mois plus tard. Igor Bogdanoff laisse derrière lui trois enfants, nés en 1976, 2011 et 2014.