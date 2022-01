Bob Saget : ce que l'on sait sur les causes de sa mort à 65 ans

MORT DE BOB SAGET. Bob Saget est mort à 65 ans. L'acteur de "La fête à la maison" a été retrouvé gisant dans sa chambre d'hôtel à Orlando le 9 janvier 2022. Les causes de son décès restent à déterminer.

[Mis à jour le 10 janvier 2022 à 14h02] Bob Saget, acteur de La fête à la maison, est mort le 9 janvier 2022. Il a été retrouvé gisant dans sa chambre d'hôtel à Orlando (Floride), où il séjournait dans le cadre d'une tournée pour son dernier spectacle, I don't do negative Tour. Bob Saget était âgé de 65 ans. Les causes de son décès n'ont pas encore été communiquées : les enquêteurs attendent les conclusions du médecin légiste, puisque le comédien a été retrouvé mort dans sa chambre. Aucune preuve laissant penser qu'il y ait pu avoir une consommation de drogue ou un acte criminel n'a été trouvée sur les lieux.

Bob Saget était un acteur de séries très connu aux Etats-Unis. Il a incarné Danny Tanner, le père veuf de La Fête à la maison, de 1987 à 1995. Il était également de retour pour son rôle dans le sequel de la série, mis en ligne sur Netflix en 2016. Bob Saget a également travaillé sur America's Funniest Home Videos de 1989 à 1997. Il a également prêté sa voix dans la version originale de How I Met Your Mother, en tant que narrateur de la série sur chacun des épisodes. Au cinéma, on a pu le voir dans Dirty Work ou Farce of the Penguins.

Bob Saget a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Orlando, en Floride ce dimanche 9 janvier 2022. L'acteur américain était âgé de 65 ans. Pour l'heure, les circonstances de son décès ne sont pas connues : l'interprète de Danny Tanner dans La Fête à la maison a été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel, avant d'être déclaré mort sur place. Les enquêteurs n'ont pour l'heure "pas d'information sur les causes de son décès", rapportent plusieurs médias américains, et ont précisé n'avoir pas trouvé de "preuves d'un délit ou d'un usage de drogues". Les conclusions du médecin légiste sont attendues pour connaître les causes du décès de Bob Saget.

De 1987 à 1995, Bob Saget a interprété le rôle de Danny Tanner dans La Fête à la maison. Les acteurs de la série ont tenu à rendre hommage à l'acteur disparu ce dimanche 9 janvier 2022. John Stamos (Jesse Katsopolis) s'est dit "brisé", "vidé", "en état de choc". "Je n'aurais jamais un autre ami comme lui. Je t'aime tellement Bobby". "Mon coeur est brisé", a de son côté tweeté Dave Coulier (Joey Gladstone), tandis que Candace Cameron Bure (DJ Tanner) a rappelé que "Bob était l'un des meilleurs êtres humaines que j'ai pu connaître dans ma vie. Je l'aimais tellement".

Les soeurs Olsen, qui ont également joué dans La fête à la maison, ont également eu une pensée pour Bob Saget à l'annonce de son décès. Mary-Kate et Ashley Olsen (Michelle Tanner) ont transmis un communiqué commun au magazine People : "Bob était l'homme le plus aimant, compatissant et généreux qui soit. Nous sommes profondément attristées qu'il ne soit plus avec nous, mais il continuera d'être à nos côtés pour nous guider avec grâce, comme il l'a toujours fait."

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Bob Saget, de son vrai nom Robert Lane Saget, est un acteur, présentateur et humoriste américain. Né le 17 mai 1956 à Philadelphie, il est mort le 9 janvier 2022 à Orlando, âgé de 65 ans. Après des études à l'Université Templet à l'université de Californie du Sud, il fait ses débuts en tant qu'acteur et humoriste. Son rôle le plus connu reste celui de Danny Tanner, père veuf élevant ses filles, dans Fête à la maison (1987-1995 et le sequel de 2016 à 2020). Sur le petit écran, Bob Saget a également présenté plusieurs années l'émission America's Funniest Home Videos et prêté sa voix au narrateur (Ted Mosby âgé) dans How I Met Your Mother.

En tant qu'humoriste, Bob Saget était connu pour son humour très provocateur et obscène. Il était considéré comme l'un des plus grands noms de la scène de stand-up américaine de sa génération. Parmi ses spectacles les plus connus, citons That Ain't Right (2007), That's what I'm talking about (2013) ou encore Zero to Sixty (2017).

Bob Saget a été marié pendant 11 ans avec SherrI Kramer Saget. Ensemble de 1982 à 1997, ils ont eu trois filles : les jumelles Aubret Saget et Lara Melanie Saget (1989) et Jennifer Belle Saget (1992). De 2018 jusqu'à son décès en 2022, l'humoriste est marié avec la blogueuse et youtubeuse Kelly Rizzo.