Marwan Berreni : l'acteur de PBLV en garde à vue, que s'est-il passé ?

MARWAN BERRENI. Le comédien de la série Plus belle la vie Marwan Berreni a été placé en garde à vue ce jeudi soir à Saint-Paul-de-Vence a-t-on appris dans les colonnes de Nice Matin.

[Mis à jour le 4 février 2022 à 16h03] D'après les informations publiées par Nice Matin ce vendredi, l'acteur Marwan Berreni, qui joue le rôle d'Abdel dans la série quotidienne Plus belle la vie de France 3, a été placé en garde à vue dans la nuit du jeudi 3 février 2022 à Saint-Paul-de-Vence. Les gendarmes sont intervenus à Saint-Paul-de-Vence suite à un appel leur indiquant un tapage nocturne. Ils ont trouvé le comédien sur place, blessé à la tête et visiblement sous l'influence de l'alcool. Selon Nice Matin "son comportement agressif et ses insultes ont fini par avoir raison de la patience des gendarmes qui l'ont menotté et placé en garde à vue."

Né le 4 décembre 1988, Marwan Berreni est un acteur français surtout connu pour le rôle d'Abdel Fedala dans la série quotidienne Plus belle la vie diffusée sur France 3. Il incarne ce personnage depuis 2009. Il avait commencé une carrière à la télévision dans la série Tranches de vie en 2007 dans laquelle il a joué le rôle de Karim durant trois saisons jusqu'à 2009, année durant laquelle il intègre le casting de la série à succès de France 3 PBLV. Depuis, on le voit régulièrement à la télévision dans divers téléfilms comme ceux de la série "Les Mystères..." ou encore Joséphine, ange gardien.

Côté vie privée, Marwan Berreni a connu plusieurs idylles avec des actrices de la série Plus belle la vie. De 2009 à 2015, il partage la vie de Coline d'Inca (Sybille Cassagne dans la série). Plusieurs années plus tard, en 2019, il officialise sa relation avec Myra Tyliann chanteuse et comédienne qui interprète Myra dans PBLV. Ensemble depuis juin 2018, ils se séparent finalement en octobre 2019. Depuis avril 2020, Marwan Berreni côtoie Tiphaine Schirier, une mannequin.