Marc-Olivier Fogiel : l'histoire vraie de sa GPA dans un téléfilm de France 2

MARC OLIVIER FOGIEL. Après la publication d'un livre, France 2 adapte l'histoire vraie de Marc-Olivier Fogiel sur France 2. Il a raconté la naissance de ses deux filles nées par GPA, en 2011 et 2013.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 20h30] Marc-Olivier Fogiel est, depuis 2011 et 2013, l'heureux papa de deux petites filles avec son mari, François Roelants. L'actuel directeur général de BFM TV n'a jamais caché avoir eu recours à une mère porteuse pour donner naissance à ses deux enfants par gestation pour autrui (GPA), aux Etats-Unis. Il a d'ailleurs écrit un livre relatant son expérience, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, en 2018. Le 9 février 2022, France 2 diffuse un téléfilm librement adapté de ce récit.

Marc-Olivier Fogiel a cependant confié sur le plateau des Maternelles le 9 février 2022 qu'il n'était initialement pas favorable à la GPA : "J'étais baigné dans les mêmes clichés que tout le monde. La marchandisation du corps de la femme, payer... ce sont des questions légitimes et je comprends très bien que des personnes y soient opposées." Il a toutefois changé d'avis et se dit aujourd'hui très heureux de sa vie de famille. "Aujourd'hui, je suis amené à en parler mais au quotidien, j'oublie que mes filles sont nées d'une GPA, précisait-il en interview au Parisien, au moment de la sortie de son livre. Notre vie est un éloge à la banalité avec des sorties au jardin, des réunions à l'école…" Il a également précisé à cette occasion qu'il passait chaque année les fêtes avec la mère porteuse de ses filles, et que ces dernières "savent très bien comment elles sont nées. Et elles ne sont pas du tout perturbées."

Cependant, un long combat s'en est suivi pour que sa famille soit reconnue par la loi française : "Aujourd'hui, on forme une même famille et c'est donc possible après un long, long combat sans aucun passe-droit", a-t-il expliqué cette semaine dans C à vous. Il n'avait en effet pas de lien avec l'une de ses filles aux yeux de la loi, et ce pendant de nombreuses années. "Quand Mila, ma première fille, est née, c'était impossible que je sois reconnu comme son père. J'en suis ému en le disant", a-t-il raconté, les larmes aux yeux.

Marc-Olivier Fogiel est un animateur, producteur d'émission TV et radio et journaliste français. Connu pour avoir présenté le talk-show On ne peut pas plaire à tout le monde (France 3) puis le journal RTL soir et l'émission On refait le monde sur RTL, il est devenu en 2019 le directeur général de BFM TV.

Marc-Olivier Fogiel est né le 5 juillet 1969 à Neuilly-sur-Seine. Après avoir étudié au lycée Janson-de-Sailly (Paris, 16e), il décroche son baccalauréat en 1986. Il obtient par la suite un DEUG d'économie à Paris II. Pourtant, il débute déjà au sein de RTL, puisqu'il a travaillé dès 1985 comme standardiste de la radio puis comme pigiste au sein de la rédaction. Sous pseudonyme, il travaille comme présentateur, en donnant notamment les résultats des courses hippiques.

Marc-Olivier Fogiel débute dans l'animation et le journalisme dès les années 1980. Il débute comme pigiste à RTL dès 1985. Deux ans plus tard, il fait ses débuts comme assistant de production pour l'émission de Patrick Sabatier Avis de recherche (TF1), avant de travailler pour l'émission Tous à la Une. De 1992 à 2000, l'animateur officie sur Canal+ comme chroniqueur sur Télés Dimanche, puis dans La Grande famille, avant de présenter TV+ de 1996 à 2000. Par la suite, en 2000, il rejoint France Inter, présentant l'émissioon Vous écoutez la télé. Il y reste cinq ans, travaillant en parallèle auprès de France 3, sur le talk-show On ne peut pas plaire à tout le monde. Il retourne ensuite brièvement sur RTL jusqu'en 2008 pour le rendez-vous d'entretiens On pouvait pas le rater.

De 2008 à 2011, Marc-Olivier Fogiel rejoint la matinale d'Europe 1. En parallèle, de 2006 à 2008, l'animateur rejoint M6 dans le cadre de l'émission T'empêches tout le monde de dormir, avant de présenter Face à l'actu en 2011. De 2012 à 2019, Marc-Olivier Fogiel fait son retour à RTL pour présenter le journal RTL Soir et l'émission On refait le monde. A la télévision, à la même période, l'animateur fait son retour sur France 3 pour présenter Le Divan (2015-2019). Depuis juillet 2019, Marc-Olivier Fogiel est directeur général de BFM TV.

En 2011 et 2013, Marc-Olivier Fogiel devient père de deux petites filles. Elles sont toutes les deux nées de mère porteuse, par gestation pour autrui (GPA). L'animateur et son mari, François Roelants, ont dû avoir recours à la GPA aux Etats-Unis, la pratique étant illégale en France, alors que l'adoption par les couples homosexuels n'était pas autorisé, selon ses dires. Le journaliste révèle que chaque GPA a couté plus de 100 000 euros. Marc-Olivier Fogiel raconte son expérience de la GPA en 2018, dans le livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille. Celui-ci est adapté en téléfilm sur France 2 et diffusé le 9 février 2022.

En 2018, Marc-Olivier Fogiel décide de raconter son expérience de la Gestation pour Autrui (GPA) dans un ouvrage, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? Celui-ci parait aux éditions Grasset en 2018. Le 9 février 2022, France 2 diffuse un téléfilm adapté librement de cet ouvrage. Marc-Olivier Fogiel a écrit d'autres livres auparavant : Tout donner, avec Guillaume Depardieu, fils de Gérard Depardieu, paru le 19 février 2004. A mon tour d'être sur le gril, entretien mené par Muriel Beyer sur sa personne, sort en librairie le 24 septembre 2009.

Depuis 2013, Marc-Olivier Fogiel est marié avec son compagnon, François Roelants. Ce dernier est photographe. Le couple reste néanmoins très discret sur sa vie privée. Ensemble, ils ont eu deux filles, nées par gestation pour autrui (GPA) aux Etats-Unis en 2011 et 2013.