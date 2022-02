Pauline Koh Lanta : qui est son frère pilote ?

PAULINE POURCHAIRE KOH LANTA. Dans le premier épisode de Koh Lanta Le Totem Maudit, les téléspectateurs vont découvrir les candidats de la saison 2022 dont Pauline, grande amatrice de sport automobile. Son frère est notamment connu des circuits.

Nouvelle saison de Koh Lanta, nouveaux candidats à découvrir sur TF1. Cette année commence avec la diffusion de Koh Lanta, le totem maudit, une première saison 2022 qui met en scène des anonymes après une saison All Stars marquée par des tricheries. Parmi les douze femmes qui participent à l'émission, Pauline est responsable de communication dans les Alpes-Maritimes. Dans son portrait, on peut découvrir qu'elle pratique le sport automobile depuis son plus jeune âge, notamment grâce à son père passionné. Pauline Pourchaire a ainsi écumé les compétitions de kart, au point de devenir championne de France des Féminines en 2013 à Angerville ! Elle a cependant décidé de se retirer des compétitions pour mieux se consacrer à la carrière de son frère, jugé plus talentueux.

Théo Pourchaire, pilote de F2

Lui aussi pilote automobile, Théo Pourchaire gravit rapidement les échelons du sport automobile, à tel point qu'il est à l'heure actuel pilote en F2 dans l'équipe France Circuit. Il a d'ailleurs terminé cinquième de la compétition pour sa toute première saison en F2 en 2021, s'octroyant même une victoire à Monaco. Grâce à cette victoire, il devient le plus jeune vainqueur en catégorie F2 à l'âge de 17 ans et 9 mois. Théo Pourchaire est considéré comme un grand espoir du sport automobile et touche du doigt son rêve d'évoluer en F1.

Que fait Pauline dans la vie ?

Quant à Pauline, elle se destinait au journalisme. Après un baccalauréat littéraire obtenu avec mention, elle a intégré le Studio Ecole de France spécialité Journaliste / Reporter radio avant de se diriger vers l'IEJ, l'Institut Européen de Journalisme dont elle a validé un Master 1 spécialité journalisme sportif. Elle a notamment travaillé comme stagiaire pour Kartmag, M Sport mais aussi l'émission Top Gear France. En 2019, elle travaille auprès du service communications de la Fédération Française du Sport Automobile. A partir de 2020, elle devient responsable communications dans l'Intermarché de Peymeinade en région PACA.

Pauline Pourchaire, miss avant Koh Lanta

Pauline Pourchaire a également tenté l'aventure miss France puisqu'elle a été élue miss Pegomas en 2017, ce qui lui a permis de participer à la finale de l'élection Miss Côte d'Azur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure sportive que tente Pauline avec Koh Lanta Le Totem Maudit sur TF1.