Nathalie Marquay : comment Jean-Pierre Pernaut était devenu son "prince charmant"

NATHALIE MARQUAY. Décédé ce mercredi 2 mars, Jean-Pierre Pernaut avait épouse Nathalie Marquay en 2007. L'ex-Miss France avait abondamment raconté leur coup de foudre survenu en coulisses d'une célèbre émission TV.

[Mis à jour le 2 mars 2022 à 19h28] Jean-Pierre Pernaut est mort ce mercredi 2 mars 2022 des suites d'un cancer. L'ancienne star du 13 Heures de TF1 avait eu deux femmes dans sa vie, dont Nathalie Marquay qu'il avait épousée en 2007, cinq ans après leur rencontre lors de l'émission Miss France en 2002. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay étaient alors membres du jury de l'émission diffusée sur TF1.

L'ex-Miss France et Jean-Pierre Pernaut étaient revenus à de nombreuses reprises depuis sur ce coup de foudre, leur relation et leur différence d'âge, 17 ans les séparant, Nathalie Marquay évoquant son "prince charmant" pour désigner Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier avait également confié ses souvenirs de cette fameuse soirée qui avait changé leurs vies. "Geneviève (de Fontenay, alors présidente du comité Miss France, ndlr) m'avait dit 'je vais mettre mon rayon de soleil à côté de vous', y avait entre Robert Namias (dirigeant de TF1) et moi, un siège vide, arrive une nana désagréable, vulgaire, qui s'assoit, qui avait une écharpe je sais pas ce qu'elle avait mais c'était pas une Miss. J'étais en colère parce que je me disais si c'est ça le rayon de soleil de Geneviève de Fontenay, y a des nuages, et arrive Nathalie qui dit à la jeune fille 'c'est ma place' l'autre s'est levée et Nathalie s'est assise et on a commencé à rigoler de ça", avait ensuite raconté Jean-Pierre Pernaut dans un documentaire diffusé par la chaîne C8.

La première réaction de Nathalie Marquay après la mort de Jean-Pierre Pernaut

Discrète depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, Nathalie Marquay a posté une post sur son compte Instagram ce mercredi 2 mars 2022, un carré noir sans légende via une publication postée quelques minutes après l'annonce du décès de l'ancien journaliste présentateur de TF1.

Nathalie Marquay mariée avec Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay se sont mariés le 23 juin 2007 à Nathalie Marquay, plus de cinq ans après leur rencontre. Le couple a eu par la suite deux enfants, Lou et Tom nés en 2002 et 2003. Avant d'épouser Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut avait eu deux enfants d'un premier mariage avec Dominique Bonnet.

Quand Nathalie Marquay avait-elle annoncé le cancer de Jean-Pierre Pernaut ?

Fin 2021, dans l'émission TPMP la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, révélait que son époux avait été opéré d'un cancer en juillet 2021, mais qu'une rechute avait été constatée, son autre poumon étant touché. "On a gagné contre la prostate et contre le deuxième poumon. Donc je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas. Le cancer ne veut pas dire la mort", assurait-elle alors.

Quand Nathalie Marquay a-t-elle été Miss France ? Sa biographie courte

Née en 1967 dans le Nord, Nathalie Marquay est élue Miss Alsace en 1986 puis Miss France en 1987. Son élection est alors la première à être retransmise en direct à la télévision et est un peu plus restée dans les annales du concours lors de l'annonce du classement final. La séquence fait le bonheur des bêtisiers TV depuis de nombreuses années en raison de la colère devenue mythique du présentateur Guy Lux envers Céleste, l'homme qui annonçait les résultats et s'est un peu emmelée les pinceaux. Devenue Miss France 1987, Nathalie Marquay participe aux élections de Miss Univers et Miss Monde avant de débuter une carrière à la télévision, d'abord en tant que figurante ou pour des rôles mineurs dans les sitcoms AB comme Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté ou Les vacances de l'amour. Elle tient également un rôle durant plusieurs saisons de la série Sous le soleil et participe à différents jeux TV. En 2007, elle épouse Jean-Pierre Pernaut avec qui elle a eu deux enfants, Lou né en 2002 et Tom né en 2003.

Natalie Marquay et Daniel Ducruet : le démenti d'une relation dans l'émission La Ferme Célébrités

En 2005, Nathalie Marquay participe à la saison 2 de la l'émission de téléréalité La Ferme Célébrités, diffusé sur TF1, la chaîne pour laquelle travaille son mari. Elle joue alors pour l'association Ti'Toine et se classe 4e de l'émission. Mais de cette expérience, le public a surtout retenu son rapprochement avec un autre candidat, Daniel Ducruet, ex-époux de Stéphanie de Monaco. "Au bout d'un mois de Ferme Célébrités, il y avait des bruits à l'extérieur, qui disaient qu'on vivait une aventure", racontera Nathalie Marquay dans un documentaire diffusé sur C8 au moment du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de TF1.

La rumeur enfle au point que Jean-Pierre Pernaut finit par appeler sa femme : "Il m'a demandé de sortir de l'émission. Et là, je lui demande : 'Mais qu'est-ce qu'il se passe ?' Et il me dit : 'Je ne peux rien te dire mais il faut que tu sortes de l'émission. [...] C'était compliqué surtout qu'on disait que Jean-Pierre était le roi des cocus. Le roi du JT était cocu, donc c'était difficile pour Jean-Pierre d'aller travailler." Nathalie Marquay refusera de quitter l'émission. Après la fin de la saison, le couple a intenté plusieurs procès. "Avec l'argent, on a remboursé notre avocat et le reste de l'argent, on l'a donné à l'association, Donc en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Grâce à cet argent, ils ont pu acheter une machine pour la recherche contre le cancer des enfants", jugera après-coup l'ex-Miss France.

Nathalie Marquay au cinéma : dans quels films a-t-elle joué ?

Outre la télévision, Nathalie Marquay a fait quelques courtes apparitions au cinéma, notamment dans le film 3 Zéro de Fabien Onteniente, sorti en 2001. En 2014, le magazine Ici Paris avait relevé que l'épouse de Jean-Pierre Pernaut avait également tourné dans un film "La veuve noire", sorti en 1994 dans laquelle l'ex-Miss France apparaît dénudée.