Olga éliminée de Koh Lanta : "On m'a enlevé mon rêve" [INTERVIEW]

Elle fait partie des anciens Jaunes qui ont su résister à l'élimination quasi jusqu'au bout, Olga a fini par quitter Koh Lanta, le totem maudit à la fin de l'épisode 15, aux portes de la finale. Elle revient pour nous sur son aventure.

D'abord dans l'équipe bleue puis dans l'équipe jaune, Olga s'est fait une place dans l'aventure Koh Lanta. Après la réunification, la jeune femme d'origine kazakhe a dû s'habituer à voir ses anciens coéquipiers quitter un à un l'émission en raison d'une campagne des ex-Rouges pour les éliminer. Au même titre que Bastien, Olga est la dernière des anciens Jaunes à être arrivés aux portes de la finale. C'est cependant dans l'épisode 15 que la danseuse acrobate et professeure de danse a vu son destin basculer. Blessée à la fin de l'épreuve d'immunité, elle a réintégré l'aventure avant le conseil pour découvrir que ses camarades d'aventure avaient décidé de l'éliminer. Olga revient pour nous sur son parcours et sur sa frustration à l'idée de quitter Koh Lanta, le totem maudit juste avant la course d'orientation et la finale.

Pourquoi avoir choisi de participer à l'émission ?

J'ai toujours adoré cette émission. Quand je suis arrivée en France, c'est une des premières que je regardais à la télé. Ce qu'elle représente m'a toujours impressionnée : l'aventure, la compétition, la survie, l'inconnu... Et c'est devenu un rêve d'y participer. Ça ressemble énormément à toutes les qualités que j'ai en moi. Je me suis donné comme objectif de la faire. Je me suis inscrite trois fois et la troisième a été la bonne.

Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez découvert vos adversaires ?

C'est très stressant parce qu'on ne connaît personne, on est plongé dans l'inconnu. Il y a quelque chose de très insolite. On est un peu perturbé dès le début. On essaie de se dire des choses mais pas trop non plus. On essaie de repérer les premières personnes avec qui on a un feeling. Et c'est drôle parce que ça marche. Les premières personnes à qui on essaie de faire confiance, ce sont celles qu'on va retrouver dans la suite auprès de nous.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Pour moi, ce qui a été très dur, ça a été l'humidité. La survie sous la pluie a été très difficile. Déjà, on ne mange pas, on a froid, on est toujours humide donc c'est très difficile à vivre. Après, les conseils ont aussi été très difficiles avec les éliminations de mes amis.

A votre avis, la tribu réunifiée a-t-elle vraiment été blanche cette saison ?

Non, je ne pense vraiment pas. Toutes les éliminations ont été traitées par couleurs. Quand Colin sort, les Rouges commencent à éliminer tous les Jaunes. A l'époque, je ne connais pas encore le lien entre Nicolas et les ex-Rouges donc je ne comprends pas ce qui se passe. En voyant Yannick, Anne-Sophie et Colin sortir, je comprends que ça va être très dur de survivre à l'élimination.

Avec Bastien, vous êtes la seule ex-Jaune encore en lice à ce stade la compétition. Comment expliquez-vous que vous êtes restée aussi longtemps face à la stratégie des ex-Rouges ?

C'est vrai que je suis la survivante ! Je me sens toujours en danger, je sais que je suis visée. Le premier remède que j'ai trouvé, ça a été les destins liés. J'espérais tellement être associée à François et c'est arrivé. Là, je me suis dit que j'étais protégée au moins pour les prochains jours parce qu'il va tout faire pour qu'on ne soit pas éliminés. François est un bon stratège, même si on perd, il trouvera un moyen pour qu'on ne parte pas. Je me sens protégée. Ensuite, je gagne l'épreuve à élimination directe et puis je gagne l'équilibre sur l'eau, qui est une épreuve extraordinaire. En gros, je me suis protégée pendant au moins six jours. Je me suis un peu sauvée moi-même et j'ai été très surprise de voir comment ça se passait. C'était incroyable !

Vous avez remporté une superbe victoire d'équilibre avec François. L'épisode des destins liés vous a-t-il rapprochée de François ?

C'est vrai que c'était une épreuve extraordinaire. On l'a vécue à fond. J'ai été très contente de tomber sur François sur cette épreuve parce qu'il est très fort dans son mental. Même si son corps lâche, la tête ne lâchera pas. Il est impressionnant sur ce coup-là. C'est aussi un bon stratège. Ça ne nous a pas rapprochés tant que ça. Je pense qu'on s'est servi de l'un et l'autre pour aller plus loin. Je pense que François se projette loin. Pour lui, je suis un élément redoutable pour la suite donc je ne pense pas qu'il ait envie de se rapprocher de moi. En tout cas, je n'ai pas senti de rapprochement.

Vous semblez avoir pris confiance en vos capacités tout au long de l'aventure. Y a-t-il eu un déclic ?

Le premier déclic, c'est l'élimination de Colin. Je ne dirais pas que j'ai baissé les bras mais j'ai compris que j'étais en danger parce qu'Alexandra et Colin m'avaient toujours protégée. C'était notre but de se protéger mutuellement. A partir de ce moment-là, je me suis sentie un peu seule. Je me suis dit "là, il va falloir commencer à se battre parce que personne ne va me protéger." C'est l'instinct de survie qui a pris le dessus.

Vous vous attendiez à partir au conseil de l'épisode 15 ?

Je suis très triste et déçue de partir parce que je reviens de loin ce jour-là. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas parce que je sais plus ou moins qui va voter contre moi. Je sais que François a deux votes. C'était presque impossible que la magie opère pour me sauver. Je sais plus ou moins que je vais partir.

Être éliminée aux portes de la course d'orientation est une frustration ?

Oui, bien sûr. Surtout que je reviens d'une blessure, alors je suis prête à repartir pour la suite. J'ai la gnac, je me dis que je peux aller encore plus loin. C'est aussi ça Koh Lanta, se dépasser toujours plus. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon rêve. On aurait pu me laisser encore une chance. Je ne suis pas arrivée ici pour partir aussi facilement. Donc j'étais déçue.

Vous avez montré votre force sur les épreuves d'équilibre. Après l'orientation, il y a les poteaux. C'est aussi un paramètre de votre élimination ?

Oui, je pense aussi ! Je ne me jette pas des fleurs (rires) mais c'est vrai que l'équilibre c'est une des choses avec lesquelles je suis le plus à l'aise. Evidemment, François et Ambre le savent donc me garder pour les poteaux, c'est aussi se mettre une épine dans le pied. C'est une évidence que ça ne serait pas cool de m'avoir à côté.

Votre blessure survient juste après l'épreuve d'immunité. Comment avez-vous vécu cette séquence ?

J'ai galéré sur cette épreuve très difficile. Je suis épuisée émotionnellement, je suis vraiment à bout. Au moment où je réussis, je suis tellement contente que j'oublie tout. Je me déconcentre complètement, je tombe et je me pète la cheville. Là, je me dis "c'est fini". Dans ma tête, c'était inenvisageable de sortir là-dessus mais en même temps j'ai vu l'impact. Je suis partie à l'hôpital, on m'a examinée et j'ai très peu dormi la nuit parce que je me demandais ce qui allait se passer. Par chance, je n'avais rien de cassé. On m'a demandé si j'étais prête à reprendre l'aventure, évidemment que j'étais prête direct ! Je reviens sans aucune hésitation. Je sais qu'il y a l'orientation après mais ça ne durera qu'une ou deux heures et puis après il y a les poteaux. Je serais restée sur le poteau sur une jambe s'il avait fallu ! (rires) Je suis hyper contente de revenir et donc très déçue d'avoir été éliminée après.

Quel est le souvenir que vous garderez le plus ?

Je pense que je garderai le souvenir des rencontres que j'ai faites avec mes amis Colin, Anne-Sophie et Alexandra. Et aussi cette magnifique épreuve de l'équilibre sur l'eau. C'était vraiment l'épreuve mythique que je voulais absolument faire et en plus je la gagne face à Bastien, qui est un élément extrêmement fort, donc c'était une très belle victoire qui restera gravée dans ma mémoire.

Vous avez des regrets dans ce Koh Lanta ?

Non, je n'ai pas de regrets. J'ai un petit pincement au cœur, comme tous les aventuriers, je me demande si j'aurais pu changer le jeu le jour où j'ai été éliminée. Est-ce que j'aurais pu parler à quelqu'un ? Est-ce que j'aurais dû voter pour quelqu'un contre qui j'avais dit que je ne votais pas ? Mais comme je suis très fidèle aux paroles que je donne, je ne pouvais pas voter contre Géraldine ou Jean-Charles donc ce n'était pas envisageable. L'issue se fait de cette manière parce que je n'ai pas trahi ma parole.

Quel regard portez-vous sur votre parcours ?

Je suis très contente de me reconnaître dans l'émission. Je pense aussi que j'ai survécu pendant un bon petit moment et je n'en reviens pas. L'élimination est très difficile à la porte des finales mais, quand même, le fait d'en arriver jusque-là est déjà énorme par rapport aux chances que j'avais. Je n'avais presque aucune chance d'y arriver et je me suis vraiment sauvée jour après jour. C'est extrêmement appréciable.

Comment avez-vous vécu la période de diffusion de l'émission ?

J'ai regardé les réseaux sociaux, les deux premiers épisodes et après j'ai abandonné parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux est compliqué à gérer. Après avoir arrêté de regarder ce qui s'y passait, ça allait beaucoup mieux et je vais très bien aujourd'hui !

Vous souhaiteriez reparticiper à Koh Lanta si on vous en donnait l'occasion ?

Tout de suite, vraiment. Koh Lanta, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie. Malgré la difficulté, la complexité du jeu, c'est une aventure exceptionnelle. Si je peux repartir demain, je repars direct. Cette fois-ci, je la ferais peut-être différemment ou peut-être exactement pareil mais en tout cas j'ai hâte !