Ambre éliminée de Koh Lanta : "J'ai toujours voté avec le cœur" [INTERVIEW]

L'aventure s'arrête aux portes de l'épreuve des poteaux pour Ambre. Le temps d'une interview, la candidate montpelliéraine revient sur son aventure dans Koh Lanta, le totem maudit.

Ambre est une des rares candidates à avoir intégré trois équipes différentes dans la saison 2022 de Koh Lanta. Cette gestionnaire de formations sportives venue de Montpellier a en effet intégré l'équipe violette puis l'équipe verte trois jours avant la création des équipes rouge et jaune. Chez les Rouges, elle a d'ailleurs rejoint François, avec qui elle a vécu la quasi-intégralité de son aventure. Parfois critiquée pour ses votes vécus comme stratégiques aux conseils, Ambre s'en défend et nous explique qu'elle a toujours eu pour ligne directrice de voter avec le cœur. Eliminée lors de l'épisode 16 après deux courses d'orientation, Ambre nous raconte d'ailleurs comment elle a fait, selon elle, la parfaite aventure à tel point qu'elle ne ressent pas le besoin de reparticiper à l'émission.

Pourquoi avoir choisi de participer à Koh Lanta ?

C'est une très bonne question ! Je pense que je me la pose également. Quand j'étais petite, j'avais pas la télé et j'ai regardé Koh Lanta pour la première fois avec mon compagnon pendant le confinement donc c'est tout frais. En fait, c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais dispo et où j'étais bien chaude de voir où étaient mes limites. C'est une histoire d'étoiles alignées, c'était au bon endroit, au bon moment. J'ai eu la chance que ça fonctionne.

Dans quel état d'esprit êtes-vous arrivée en voyant vos adversaires ?

Je me suis dit "oulah, ma pauvre. T'aurais peut être dû regarder un peu avant !" Quand j'ai vu les montagnes qu'il y avait, je me suis dit "non mais là, t'es dans le couscoussier ! Les mecs, c'est des machines de guerre. T'aurais peut être dû un peu t'entraîner." Ma première réaction a été de me dire "ah ouais, OK. Là c'est du sérieux."

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans l'aventure ?

Le plus dur, c'était la météo. Ne pas dormir à cause de la pluie... La non-étanchéité de la cabane... Le fait d'être tout le temps trempé... Ça a été dur pour moi.

Quel est le souvenir que vous garderez le plus de votre parcours ?

Je garderai surtout le fait que j'ai rencontré des personnes extraordinaires et que je n'ai pas dévié de mon fil conducteur à savoir voter avec le cœur, malgré ce qui peut être dit ou montré. J'ai toujours fait des choix par affinités. Qui dit affinités sous-entend forcément stratégie parce qu'on sauve certains au détriment d'autres. Ça a été mon fil conducteur tout au long de mon aventure.

Depuis la réunification, on entend souvent parler des ex-Rouges, des ex-Jaunes, des ex-Verts. La tribu réunifiée a-t-elle vraiment été blanche cette saison ?

C'est vrai que dès le début, on a essayé de garder l'ascendant numérique parce que les Rouges sont arrivés en force en terme de nombre. Après, mine de rien, il ne faut pas oublier que j'ai passé énormément de temps chez les Violets, plus que chez les Verts d'ailleurs. Un Jean-Charles ou un Bastien équivalait à un Rouge pour moi. Au sein des Rouges, il n'y avait pas d'ancienne couleur non plus, la preuve je choisis deux anciens Bleus au détriment d'une ancienne Verte. Je pense que ce n'est pas assez montré mais lors des votes on essaie de voter pour garder les gens avec qui on a passé le plus de temps. Sinon, on est quand même tous très blancs.

Les ex-Verts n'étaient pas si stratèges que ça ?

Ce qui s'est réellement passé pour moi c'est que j'avais une confiance aveugle en François. Si on devait parler d'une alliance, je parlerais plutôt d'une alliance sudiste que d'une alliance verte sachant que je n'ai passé que trois jours avec les Verts. Cette alliance verte a été vachement mise en avant par Louana parce que malheureusement elle faisait partie des personnes qui avait très peu d'alliés sur le camp. On a voté aux affinités contre Maxime parce que c'est celui avec qui on en avait le moins..

Louana et Maxime parlent de trahison des anciens Verts. Vous dites qu'il n'y avait pas spécialement d'axe vert pour aller jusqu'aux poteaux.

Non, sinon on n'aurait pas éliminer Louana. Après, c'est toujours plus facile de parler de trahison plutôt que de se remettre en question, je pense. On a beaucoup incriminé Maxime lors de cette élimination mais il ne faut pas oublier que Bastien dit ouvertement au conseil qu'il souhaite éliminer Louana et non Maxime. Donc il a mis le nom de Maxime pour que ça ait une certaine valeur mais en réalité il élimine Louana. Ce n'est pas trop montré mais on arrive à un stade de l'aventure où on ne vote qu'avec le cœur. Quand il y a des chaînes d'affinités et qu'on se retrouve en bas de la chaîne, ça devient compliqué pour vous, tout simplement.

Vous vous attendiez à aller aussi loin vous qui ne connaissiez pas tant que ça l'émission ?

Je n'avais aucun objectif, franchement. J'étais tétanisée à l'idée d'être éliminée en premier. En sortant du bateau, je voyais la plage tellement loin que je me disais que je n'y arriverais jamais. Je me suis fixée aucun objectif et je ne suis pas allée à Koh Lanta pour chercher quelque chose. Chaque jour qui passait, c'était déjà suffisant pour moi. J'essayais de ne pas me projeter pour ne pas être déçue et ça a fonctionné. Mais je ne me voyais tellement pas arriver jusque-là, c'est énorme. C'est dingue.

La course d'orientation qui est difficile pour les nerfs. Comment l'avez-vous vécue ?

Ça a été très difficile pour moi. Au-delà de la chaleur, de la difficulté, du temps qu'on passe à gratter dans la brousse, on est directement en compétition avec nos amis. Ça c'est horrible, se dire que c'est soit eux soit moi. C'est une notion que je n'avais pas mesurée et qui est hyper dure. Quand je me retrouve à l'orientation face à une Géraldine, un François ou un Bastien... c'est horrible. J'aurais préféré être face à des gens que je n'appréciais pas du tout. Ça aurait été moins compliqué à gérer émotionnellement.

Vous dites notamment que vous allez essayer de jouer le jeu à la loyale contrairement à certaines autres saisons. Pourquoi ce choix ?

Je pense que, malgré tout ce qu'on peut voir à travers les épisodes ou les réseaux, c'est le simple reflet de notre saison. Nos amitiés les uns envers les autres étaient honnêtes et sincères. On avait certes chacun un peu d'ambition mais je pars du principe qu'on n'est pas du tout obligés d'écraser les autres pour briller. La règle, c'est la règle. J'aurais beaucoup mieux vécu une défaite en ayant suivi la règle à la lettre plutôt qu'une victoire en ayant triché. Ça perd tout son sens. J'avais essayé de garder cette ligne conductrice pendant toute l'aventure, c'était pas pour changer mon cap dans les dernières heures du jeu.

Vous êtes opposée à Bastien dans une épreuve de dernière chance. Vous avez partagé longtemps votre aventure avec lui. Comment avez-vous géré cette situation ?

C'était hyper dur. Franchement, c'était une torture. En plus, au niveau de la symbolique, c'est horrible. Bastien et moi, on est binômes aux destins liés, on gagne ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble et là on se retrouve adversaires. On est vraiment collés l'un à l'autre dans cette épreuve. Il y a des moments où nos épaules se touchent quand on cherche par terre. On se regarde et on se dit "putain, c'est la peste ou le choléra !" Je me dis qu'il faut vite que quelqu'un le trouve. Au moment où il me "Ambre, je l'ai", c'est un soulagement parce que j'en pouvais plus. Ça aurait été différent si j'avais cherché seule dans mon coin. Mais là être avec quelqu'un à côté, c'est vraiment à celui qui mettra la main dessus en premier. C'est horrible.

Vous êtes éliminée aux portes de l'épreuve des poteaux. Ça reste une fierté ou c'est difficile à vivre tout de même ?

Je vois toujours le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Du coup, c'est une fierté de malade. J'en reviens pas d'être arrivée jusque-là et d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Franchement, en plus, je n'ai pas l'impression de l'avoir volé. Je suis hyper fière de moi. Forcément, je suis hyper déçue parce que ça s'arrête aux pieds des poteaux, d'autant plus que cette saison il y avait quatre chances sur cinq. Mais au final, je me retrouve à ma place sur cette orientation parce que je suis la seule à ne pas avoir trouvé de balise. Je me sens à ma place et éliminée au bon moment. A part au dernier conseil, personne n'a mis mon nom sur un papier, personne n'a éteint mon flambeau. Si j'en suis là, c'est grâce à moi et moi seule. Je suis plus soulagée que ça se termine dans le bon sens plutôt que l'aventure s'arrête avant les poteaux.

Comment avez-vous vécu les réactions des internautes durant la diffusion de la saison ?

Au début, avec les premiers messages qu'on reçoit, souvent on se dit "Wow ! Comment c'est possible que quelqu'un que je ne connais pas puisse penser ça de moi et qu'en plus il puisse l'écrire sur internet ?" Moi, c'est tellement quelque chose qui ne m'aurait pas traversé l'esprit que je découvre cette aspect là. Je savais qu'il y avait des gens tordus mais en faisant Koh Lanta, je découvre qu'il y en a beaucoup. J'essaie de faire la part des choses. J'ai un petit sentiment d'injustice de temps en temps quand les gens critiquent certaines choses que je fais et ne voient pas les autres choses que je fais. Ça, c'est un peu compliqué quand les gens parlent sans savoir. Sinon, j'ai tellement de retours positifs et bienveillants en direct live dans la rue quand les gens viennent me voir avec des étoiles pleins les yeux, des enfants qui disent "Oh non, mais c'est Ambre !" C'est tellement énorme que ça gomme tous les petits côtés négatifs qu'on peut avoir sur les réseaux.

Vous avez des regrets sur votre aventure ?

Aucun. C'est peut être un peu prétentieux de ma part mais je n'ai aucun regret. Si je devais refaire tous les choix que j'ai faits, je referais exactement les mêmes. Je ne regrette rien à part ne pas avoir trouvé le poignard. Sinon, je suis très contente de mon aventure. J'ai une chance énorme d'être arrivée jusque-là et c'est une conséquence des choix que j'ai faits donc je ne regrette rien.

A votre avis, quel est le candidat qui a le plus ses chances sur les poteaux cette année ?

Je n'ai pas trop d'avis sur ça parce que je pense que tous les quatre ont leurs chances. Ce que je trouve beau dans ce tableau final c'est que c'est le bon reflet de notre aventure : y a du Violet, du Vert, du Jaune, du Rouge, du Bleu... Je pense que ça résume bien l'aventure que nous avons vécue sur le camp. Je pense que si les couleurs sont aussi bien représentées sur les poteaux, c'est pas pour rien. C'est qu'humainement on a vécu une belle aventure. Le tableau final en est le simple résultat.

Quel regard portez-vous sur votre aventure ?

C'était une aventure extraordinaire. Le mot prend tout son sens quand je parle de Koh Lanta. C'était humainement dingue. Je ne pensais pas que le corps humain était capable d'encaisser tant de choses. C'était une expérience magnifique, je ne regrette absolument pas de l'avoir faite. Je suis fière de la personne que j'ai été sur le camp. Quand j'ai le retour de mes proches qui me disent que je suis exactement pareille à la télé que dans la vie, ça me rassure. Ça me permet de me rendre compte que même dans l'adversité, je reste moi-même. Je ne retiens que du positif de Koh Lanta.

Vous aimeriez reparticiper à Koh Lanta si vous en aviez l'occasion ?

Never, ever, ever ! (rires) Jamais de la vie ! Qui retourne en prison ? Qui retourne avec son ex ? Personne ! Pourquoi je retournerais dans Koh Lanta ? Ça va pas, non ?! (rires) Franchement, je ne suis pas allée à Koh Lanta pour chercher des choses. Du coup je n'ai pas de regrets. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des prouesses sportives à faire, qui ont envie de se prouver des choses sportivement. Moi, j'y suis allée sans trop d'attente donc j'ai été surprise uniquement dans le bon sens. Je pense avoir fait le tour de la question. J'aurais peur en refaisant une aventure qu'elle soit différente. C'est celle là qui était belle et j'ai envie de continuer à penser qu'elle peut rester comme ça, authentique et naturelle. J'ai coché toutes les cases de mon Koh Lanta.