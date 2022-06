Louise Bourrat : restaurant à Lisbonne, compagnon... Tout sur la finaliste de Top Chef

LOUISE TOP CHEF. Louise Bourrat est une cheffe cuisinière connue pour être finaliste de la saison 13 de Top Chef, diffusée sur M6 en 2022. Son portrait.

Louise Bourrat est une cheffe cuisinière de 27 ans. Elle est originaire de Lisbonne, au Portugal, où elle travaille également. Après avoir travaillé dans plusieurs établissements étoilés (L'Hostellerie de l'Abbaye, Le Chalet de la Forêt...), elle ouvre son restaurant, "Boubou's", à Lisbonne. Elle revendique le fait de n'engager que des femmes dans son établissement. Louise Bourrat se fait connaître en 2022, en participant à la saison 13 de Top Chef.

Dans le concours culinaire de M6, Louise Bourrat s'est rapidement imposée comme une candidate redoutable. Depuis le début, elle défend les couleurs d'Hélène Darroze. Louise s'est imposée au fur et à mesure des épreuves avec sa cuisine originale et exigeante, très axée sur le végétal. La candidate accède jusqu'à la finale de Top Chef, diffusée le 15 juin 2022.

Louise Bourrat participe à Top Chef en 2022 pour la saison 13 du concours culinaire de M6. La candidate se fait rapidement un nom, se qualifiant à de nombreuses reprises. Elle n'a été qu'une seule fois en dernière chance, lors de l'épisode 8. Malgré les critiques à son encontre sur les réseaux sociaux, la candidate d'Hélène Darroze atteint le stade de la finale, où elle affronte Arnaud Delvenne de la brigade de Glenn Viel.

Louise Bourrat est cheffe de son propre restaurant. D'origine Portugaise, c'est à Lisbonne que son établissement se situe. Il s'agit du Boubou's, dont son frère est propriétaire et chef de salle. Il s'agit d'un restaurant gastronomique qui revendique une cuisine internationale. Les prix des menus varient entre 55 et 75 euros. Cliquez ici pour avoir plus d'informations sur le restaurant de Louise.

Le restaurant de Louise Bourrat est accessible pour les habitants de Lisbonne et les touristes qui se rendent dans la capitale portugaise. Plus précisément, cet établissement se situe R. Monte Olivete 32A 1200-280 Lisboa, près du Jardim Botanico da Universidade de Lisboa.

Louise Bourrat l'a avoué au détour d'un épisode de Top Chef, elle est en couple avec un homme originaire d'Italie. Selon Purebreak, l'heureux élu serait Mark O'lyn, un DJ et manager d'une entreprise portugaise. Elle a déjà immortalisé son compagnon sur son compte Instagram.