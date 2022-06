Arnaud Delvenne : où est le restaurant du finaliste de Top Chef ?

ARNAUD TOP CHEF. Arnaud Delvenne est un chef cuisinier belge qui se fait connaître en France grâce à sa participation au concours culinaire Top Chef. Biographie.

Arnaud Delvenne est l'un des deux finalistes de Top Chef 2022. Ce chef de 36 ans est originaire de Belgique, et plus précisément de Xhendremael. Il se fait connaître grâce à l'émission Top Chef, sur M6. D'abord candidat solitaire, il rejoint finalement la brigade de Glenn Viel (nouveau membre du jury de cette saison 13) jusqu'à se retrouver en finale, mercredi 15 juin 2022. Il y affronte Louise Bourrat.

Depuis la fin du tournage de Top Chef, Arnaud Delvenne a ouvert un nouveau restaurant. Il y sert une cuisine "généreuse, sincère, mais light". Intitulé "Nono", il se trouve à Liège, place du Vingt-Août 22. Le candidat du concours culinaire de M6 y propose deux menus, un en six service à 62 euros et un menu du midi (deux services) à 29 euros. Pour réserver, il suffit de cliquer sur ce lien.

biographie d'Arnaud Delvenne

Arnaud Delvenne est un chef cuisinier belge. Originaire de Xhendremael, il se fait connaître en France grâce à sa participation au concours culinaire Top Chef. Il y atteint la finale, le 15 juin 2022, sous les couleurs de la brigade de Glenn Viel. Avant cette aventure télévisée, il a été serveur, assistant manager de Quick et cuisinier en prison, avant d'ouvrir son premier restaurant, L'atelier du goût. Il a ensuite été chef au restaurant Le Moment. Il a ouvert son établissement, Nono, à Liège après sa participation à Top Chef. Côté vie privée, Arnaud Delvenne a confié avoir eu un parcours scolaire atypique, mais également avoir entreprit un régime et avoir eu une opération pour perdre plusieurs kilos en plusieurs poids. Cette décision change également sa vision de la cuisine, qu'il veut plus diététique. Il confie également avoir participé à Top Chef en hommage à sa mère décédée.