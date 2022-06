Jean-Claude Joly : le candidat de l'Amour est dans le pré 6 retrouvé mort

MORT DE JEAN CLAUDE JOLY. Jean-Claude Joly, agriculteur vu dans L'amour est dans le pré en 2011, est décédé dans la nuit du 24 au 25 juin 2022. Il avait 53 ans et se serait suicidé.

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 17h10] Jean-Claude Joly, agriculteur connu pour sa participation à L'amour est dans le pré en 2011, a été retrouvé mort. Selon des informations du Courrier Cauchois, le candidat de la saison 6 du programme de M6 se serait pendu dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, dans sa ferme à La Frenaye, en Seine-Maritime. Il était âgé de 53 ans.

Jean-Claude Joly laisse derrière lui Maud, sa compagne rencontrée grâce au programme de Karine Le Marchand, et la petite qu'ils avaient eu ensemble, en 2014. La présentatrice de L'amour est dans le pré s'et dite bouleversée par le décès de Jean-Claude Joly. "Les mots me manquent mais pas les larmes, écrit l'animatrice de M6 dans une publication Instagram. Merci de m'avoir donné tant de joie et d'affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte."

Jean-Claude Joly est un agriculteur français. Il se fait connaître du grand public en participant à la saison 6 de L'amour est dans le pré, diffusée en 2011 sur M6. Grâce à l'émission, ce producteur laitier venu de Normandie avait rencontré Maud, avec qui il s'était fiancé l'année suivante. Ensemble, le couple a eu une fille, Charlotte. Jean-Claude Joly avait été condamné à une amende en 2016 pour des faits de violences envers sa compagne, mais le couple est resté ensemble malgré l'incident. Jean-Claude Joly est mort dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, à 53 ans.

Jean-Claude Joly a participé à L'amour est dans le pré en 2011. Au cours de la saison 6, diffusée sur M6, il fait la rencontre de Maud. C'est le grand amour entre les deux célibataires qui se mettent rapidement en couple. Un an plus tard, devant les caméras de la Six, le couple se fiance. Après L'amour est dans le pré, Jean-Claude Joly est resté avec sa compagne avec qui il a eu une fille en 2014.

Jean-Claude était-il toujours avec Maud après l'ADP ?

Jean-Claude Joly a fait la rencontre de Maud au cours de la sixième saison de L'amour est dans le pré, en 2011. Depuis, le couple ne s'est jamais séparé. Ils ont d'ailleurs eu une fille ensemble, Charlotte, en 2014. A la mort de l'agriculteur en juin 2022, il est précisé qu'il laisse derrière lui sa compagne Maud.