Cindy Fabre : portrait de la directrice de Miss France, remplaçante de Sylvie Tellier

CINDY FABRE. Ancienne Miss France, Cindy Fabre est devenue la nouvelle directrice du comité du concours en septembre dernier, remplaçant Sylvie Tellier dans l'encadrement des candidates et du concours. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 16 décembre 2022 à 20h00] Cindy Fabre signe sa première élection Miss France en tant que directrice du concours national ce samedi 17 décembre 2022. Celle qui avait déjà été gagnante du concours de beauté en 2005 remplace Sylvie Tellier à la tête de l'élection depuis septembre dernier. "Il y a 18 ans, l'aventure Miss France changeait ma vie mais je ne pensais pas qu'elle serait de nouveau bouleversée pour revenir au plus près de vous en prenant la direction du concours national Miss France après Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier", avait-elle écrit à cette occasion sur son compte Instagram.

Cindy Fabre, 36 ans, avait été élue Miss France en 2005. Depuis, elle s'est lancé dans l'événementiel. Elle travaillait notamment dans une société organisatrice d'événements. Elle est également à la tête d'un restaurant cannois avec son compagnon. Côté vie privée, elle est la mère d'un adolescent, et se dit passionnée par les rallyes auto et la pâtisserie sur son compte Instagram. Elle n'avait toutefois pas totalement disparu des radars, puisqu'elle faisait partie du jury exceptionnel de Miss France 2021, et qu'elle avait participé au voyage d'intégration de Diane Leyre, reine de beauté 2022, en mai dernier.