Cindy Fabre : qui est la remplaçante de Sylvie Tellier à la tête de Miss France ?

CINDY FABRE. Celle qui a été élue Miss France 2005 devrait reprendre la tête de l'organisation Miss France, selon des informations du Parisien. Portrait de Cindy Fabre.

Cindy Fabre est le nouveau visage de l'organisation Miss France. Celle qui avait remporté le concours de beauté en 2005 doit remplacer Sylvie Tellier à la tête de l'élection, selon des informations du Parisien. Cette dernière a déjà annoncé son départ sur Instagram. Pour l'heure, Cindy Fabre n'a elle-même fait aucun commentaire à ce sujet. Mais selon le quotidien national, l'ancienne Miss devrait prendre la relève dès le mois de septembre, en participant notamment aux prochaines élections régionales du concours.

Cindy Fabre, 36 ans, avait été élue Miss France en 2005. Depuis, elle s'est lancé dans l'événementiel. Elle travaillait notamment dans une société organisatrice d'événements. Elle est également à la tête d'un restaurant cannois avec son compagnon. Côté vie privée, elle est la mère d'un adolescent, et se dit passionnée par les rallyes auto et la pâtisserie sur son compte Instagram. Elle n'avait toutefois pas totalement disparu des radars, puisqu'elle faisait partie du jury exceptionnel de Miss France 2021, et qu'elle avait participé au voyage d'intégration de Diane Leyre, reine de beauté 2022, en mai dernier.