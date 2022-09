Patrick Sébastien : il raconte son combat contre le cancer

PATRICK SEBASTIEN CANCER. Dans les colonnes du magazine Gala, le chanteur et ancien animateur Patrick Sébastien s'est confié sans détour sa lutte récente contre le cancer. Il s'est aussi exprimé sur la mort.

Même les trublions toujours de bonne humeur peuvent avoir des soucis de santé... C'est ce qu'a révélé Patrick Sébastien dans un entretien exclusif auprès du magazine Gala sorti ce jeudi 22 septembre 2022. L'ancien animateur phare du Plus Grand Cabaret du Monde y annonce en effet avoir vu "un beau tsunami" s'abattre sur lui en début d'année 2022 sur le plan de la santé. Le chanteur français a en effet reçu un diagnostic sans appel : il s'agissait d'un cancer du rein. Patrick Sébastien a été mis à l'épreuve mais "aujourd'hui tout va bien" rassure-t-il. Sébastien a en effet été opéré dans les plus brefs délais afin que le cancer ne prolifère pas. En convalescence à l'hôpital, le comédien-chanteur a pu reprendre ses spectacles sur scène deux mois plus tard.

Déjà atteint d'un cancer en 2009

Ce n'est pas la première fois que Patrick Sébastien est sujet d'une alerte médicale de ce type. En effet, en 2009, il avait appris être atteint d'un cancer de la peau. Lors vacances dans le Lot, l'animateur avait été pris de vomissements pendant plusieurs heures. Après consultation avec un médecin, celui-ci avait détecté un grain de beauté inhabituel. Il s'agissait bien d'un cancer de la peau. Patrick Sébastien, alors grande figure de France 2, s'était vite tiré d'affaires comme il l'avait raconté dans son livre "Dehors, il fait beau..."

Il n'a pas peur de la mort

Dans un entretien publié dans les colonnes de Gala le 22 septembre 2022, Patrick Sébastien évoque sans détour la mort. Il y explique notamment que, pour lui, le suicide n'a rien de tabou - qu'il soit assisté ou pas d'ailleurs. "Ma petite-fille Mari m'a dit que si je faisais une chose pareille, ça serait abominable mais qu'elle respecterait ma décision à partir du moment où c'est mon choix." Dans cet interview, Patrick Sébastien explique n'avoir que faire de la culpabilité de passer à l'acte vis à vis de sa famille. "Je m'en fous complètement" lance-t-il. Philosophe, il annonce que les tracas de la vie "ne sont pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose", précepte que sa mère lui a enseigné elle-même.