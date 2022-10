Adeline Toniutti : la prof de la Star Academy sauvée par Gregory Lemarchal

ADELINE TONIUTTI. Victime d'un accident domestique qui l'a rendue muette, la professeure de chant de la Star Academy 2022 a révélé avoir réussi à le surmonter grâce à Gregory Lemarchal.

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 17h05] Adeline Toniutti fait déjà sensation comme professeure de chant de la Star Academy 2022. Pourtant, l'ancienne chanteuse lyrique qui a fait dix ans d'opéra a connu un parcours difficile. Un terrible accident domestique l'a privée de sa voix pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Dans un entretien auprès de Télé 7 Jours, Adeline Toniutti a confié que Grégory Lemarchal l'a aidée à tenir le coup durant cette période difficile : "Je me suis vraiment demandé pourquoi cela m'arrivait à moi, que rien de pire ne pouvait advenir. Je ne pouvais plus parler. La seule chose qui me restait, c'était d'écouter de la musique, Freddy Mercury, Grégory Lemarchal, des artistes qui m'ont donnée la force de rester en vie."

En 2014, Adeline Toniutti a perdu sa voix suite à un accident domestique qu'elle relata ensuite dans l'émission Ca commence aujourd'hui sur France 2. L'accident lié aux fumées de cheminée l'a privé de son instrument de travail, sa voix. Devenue muette, incapable de parler mais seulement de chuchoter, elle devient coach vocal avec l'idée d'aider les chanteurs à mieux maîtriser leurs voix. C'est aussi dans ce cadre qu'elle rejoint le Centre d'Art Lyrique de Paris (le CALYP), un organisme qu'elle crée avec des médecins pour soigner la voix de chanteurs. C'est après trois opérations chirurgicales que sa voix lui a été rendue, un parcours de vie illustré dans un documentaire nommé "Opération Opéra".

Adeline Toniutti a retrouvé sa voix en 2018 et monté un spectacle sur Freddie Mercury, qui l'a conduite jusqu'aux scènes de New York. Elle jouera en 2023 dans la comédie musicale Rodolphe écrite et composée par Elie Chouraqui. Avant cela, elle sera donc chargée du coaching vocal et du chant des 13 candidats de la Star Academy dont elle a déjà apprécié le niveau tout au fixant des axes de travail (respiration, gestion du stress notamment) à plusieurs d'entre eux dès le premier prime !

Le parcours d'Adeline Toniutti