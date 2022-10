"Adeline Toniutti : la remarque de la prof de la Star Academy qui a vexé Julien"

ADELINE TONIUTTI. Julien a fait un esclandre en cours de chant d'Adeline Toniutti, après que la professeure de la Star Academy lui ait fait une remarque qu'il n'a pas apprécié.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 17h14] La Star Academy, ce sont des cours mais aussi des scandales qui viennent ponctuer la Quotidienne. Et comme les téléspectateurs du live ont pu le constater, une remarque d'Adeline Toniutti n'a pas du tout plu à Julien. Lors d'un cours de chant, qui n'était pas obligatoire pour les élèves, la professeure de la Star Ac 2022 a critiqué son manque de motivation et a critiqué son sérieux. Elle n'a en effet pas apprécié, qu'une nouvelle fois, il rigole en cours avec un autre camarade.

Cette réflexion n'a pas du tout plu à l'élève de la Star Academy. Julien a quitté le cours d'Adeline Toniutti en trombe sur un "putain je me casse", très énervé par la remarque de la professeure de chant qui a continué son cours comme si rien n'était. Sur les réseaux sociaux, l'attitude du candidat 2022 a été sanctionnée par les internautes, tandis que l'attitude de la professeure de chant a été saluée.

L'accident qui l'a rendue muette

Adeline Toniutti est la nouvelle professeure de chant de la Star Academy. Cette dernière a déjà pu démontrer ses compétences dans la Quotidienne, diffusée sur TF1 du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi à 17h20. Mais saviez-vous que cette ancienne chanteuse lyrique, qui a fait 10 ans d'opéra, a perdu sa voix durant plusieurs années ? Dans un entretien auprès de Télé 7 Jours, Adeline Toniutti est revenu sur ce moment difficile de son parcours : "J'ai perdu [la foi en son art]. Je me suis vraiment demandé pourquoi cela m'arrivait à moi, que rien de pire ne pouvait advenir. Je ne pouvais plus parler. La seule chose qui me restait, c'était d'écouter de la musique, Freddy Mercury, Grégory Lemarchal, des artistes qui m'ont donnée la force de rester en vie."

En 2014, Adeline Toniutti a perdu sa voix suite à un accident domestique qu'elle relata ensuite dans l'émission Ca commence aujourd'hui sur France 2. L'accident lié aux fumées de cheminée l'a privé de son instrument de travail, sa voix. Devenue muette, incapable de parler mais seulement de chuchoter, elle devient coach vocal avec l'idée d'aider les chanteurs à mieux maîtriser leurs voix. C'est aussi dans ce cadre qu'elle rejoint le Centre d'Art Lyrique de Paris (le CALYP), un organisme qu'elle crée avec des médecins pour soigner la voix de chanteurs. C'est après trois opérations chirurgicales que sa voix lui a été rendue, un parcours de vie illustré dans un documentaire nommé "Opération Opéra".

Adeline Toniutti a retrouvé sa voix en 2018 et monté un spectacle sur Freddie Mercury, qui l'a conduite jusqu'aux scènes de New York. Elle jouera en 2023 dans la comédie musicale Rodolphe écrite et composée par Elie Chouraqui. Avant cela, elle sera donc chargée du coaching vocal et du chant des 13 candidats de la Star Academy dont elle a déjà apprécié le niveau tout au fixant des axes de travail (respiration, gestion du stress notamment) à plusieurs d'entre eux dès le premier prime !

Le parcours d'Adeline Toniutti