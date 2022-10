Adeline Toniutti : le terrible accident de la prof de chant de la Star Academy

ADELINE TONIUTTI. La professeure de chant de la Star Academy 2022 a été rendue muette suite à un accident domestique survenu en 2014.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 17h04] Adeline Toniutti a rejoint le casting de la Star Academy 2022 en tant que professeure de chant. Elle prodiguera ses précieux conseils aux élèves du châteaux aux côtés de Yanis Marshall (professeur de danse), Pierre de Brauer (professeur de théâtre), Laure Balon (professeure d'expression scénique) et Joël Bouraïma (professeur de sport). Elle succède ainsi, notamment, à Amande Altaï, inoubliable professeure du programme. Chanteuse lyrique depuis ses 15 ans, Adeline Toniutti a fait de l'opéra durant plus de 10 ans... Jusqu'à ce qu'elle vive un terrible accident qui la prive de sa voix.

En 2014, Adeline Toniutti a perdu sa voix suite à un accident domestique qu'elle relata ensuite dans l'émission Ca commence aujourd'hui sur France 2. L'accident lié aux fumées de cheminée l'a privé de son instrument de travail, sa voix. Devenue muette, incapable de parler mais seulement de chuchoter, elle devient coach vocal avec l'idée d'aider les chanteurs à mieux maîtriser leurs voix. C'est aussi dans ce cadre qu'elle rejoint le Centre d'Art Lyrique de Paris (le CALYP), un organisme qu'elle crée avec des médecins pour soigner la voix de chanteurs. C'est après trois opérations chirurgicales que sa voix lui a été rendue, un parcours de vie illustré dans un documentaire nommé "Opération Opéra".

Adeline Toniutti a retrouvé sa voix en 2018 et monté un spectacle sur Freddie Mercury, qui l'a conduite jusqu'aux scènes de New York. Elle jouera en 2023 dans la comédie musicale Rodolphe écrite et composée par Elie Chouraqui. Avant cela, elle sera donc chargée du coaching vocal et du chant des 13 candidats de la Star Academy dont elle a déjà apprécié le niveau tout au fixant des axes de travail (respiration, gestion du stress notamment) à plusieurs d'entre eux dès le premier prime !

