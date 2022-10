Adeline Toniutti : qui est la nouvelle prof de chant de la Star Academy ?

ADELINE TONIUTTI. La nouvelle prof de danse de la Star Academy se nomme Adeline Toniutti. Qui est celle qui succède notamment à Armande Altaï ?

C'est la nouvelle professeur de danse de la Star Academy, comme confirmé par Nikos Aliagas lors du retour de l'émission avec le premier prime time diffusé ce samedi 15 octobre. Adeline Toniutti succède notamment à Armande Altaï, l'une des figures de l'émission de TF1 lors des années 2000. Adeline Toniutti est actuellement coach vocal d'artistes lyriques mais aussi pop.

Muette durant plusieurs années

Chanteuse lyrique depuis ses 15 ans, Adeline Toniutti a faite de l'opéra durant plus de 10 ans. En 2014, Adeline Toniutti a perdu sa voix suite à un accident domestique. Devenue muette, incapable de parler mais seulement de chuchoter, elle devient coach vocal avec l'idée d'aider les chanteurs à mieux maîtriser leurs voix. C'est aussi dans ce cadre qu'elle rejoint le Centre d'Art Lyrique de Paris (le CALYP), un organisme qu'elle crée avec des médecins pour soigner la voix de chanteurs. Adeline Toniutti a retrouvé sa voix il y a quelques années et monté un spectacle sur Freddie Mercury, qui l'a conduite jusqu'aux scènes de New York. Elle joue dans la comédie musicale Rodolphe écrite et composée par Elie Chouraqui.