Pierre de Brauer : "hyper stressant", le professeur de théâtre se confie sur la Star Academy

PIERRE DE BRAUER. Les étudiants ne sont pas les seuls à vivre leur arrivée sous les projecteurs de la télévision. Pierre de Brauer, prof de théâtre de la Star Academy 2022, s'explique sur l'ambiance en coulisses.

[Mis à jour le 29 octobre 2022 à 20h35] Dans une interview pour Sudinfo, Pierre de Brauer l'actuel professeur de théâtre de la Star Academy version 2022 s'est exprimé sur son ressenti quant à son arrivée dans le télé-crochet géant de TF1. Ce professeur aux cours Florent à Bruxelles trouve l'exercice des primes "compliqué" car les professeurs ont très peu de temps pour s'expliquer "mais on doit quand même dire des choses intéressantes." Pour Pierre de Brauer, tout ceci est "hyper stressant" mais il vit bien ses débuts dans l'émission. Il affirme d'ailleurs que tout se passe bien en coulisses. "On s'entend tous très bien." Il complimente d'ailleurs grandement Michael Goldman, directeur de la Star Academy 2022. "Il joue le rôle du directeur mais il nous rassure beaucoup. Il s'exprime bien et il est hyper calé en musique. Bref, c'est très rassurant de l'avoir parmi nous." Par ailleurs, le prof de théâtre explique qu'il vit sa participation à la Star Academy comme un véritable "tremplin", tout comme les étudiants. Il a d'ailleurs reçu de nombreuses sollicitations depuis ses débuts dans l'émission !

Pierre de Brauer a endossé le costume du professeur de théâtre pour la toute nouvelle saison de la Star Academy. En proposant des exercices d'improvisation mettant l'accent sur le jeu, cet enseignant s'est attiré la sympathie des téléspectateurs mais aussi la surprise de Léa, candidate de la promotion 2022 qui n'adhère pas du tout à sa manière d'enseigner. Il faut dire que le prof de la Star Ac est un spécialiste de l'impro, ayant évolué avec Laurent Ournac ou encore Alban Ivanov.

Ce n'est pas la première fois que Pierre de Brauer est chargé d'enseigner l'art théâtral à des étudiants. Il est déjà professeur dans la vie, enseignant en effet l'improvisation au Cours Florent à Bruxelles. Il participe également à des matchs d'improvisation, et s'illustre comme comédien dans de nombreuses publicités pour des grandes marques. S'il enseigne l'art dramatique, il n'a lui-même jamais étudié le théâtre, comme il le confie au micro de Paris-Match, puisqu'il a fait des études de commerce et a multiplié les emplois en parallèle de sa carrière dans le monde de la comédie.

Pierre de Brauer a fait ses débuts dans le théâtre à l'âge de 14 ans. Les cours d'improvisation qu'il suit dans les Yvelines lui permet d'apprendre à se "lâcher", comme il le confie à Paris-Match. Il a notamment joué aux côtés de Laurent Ournac, son ami d'enfance, mais également avec Arnaud Tsamère et Alban Ivanov. Il vit en Belgique depuis 12 ans. Autant de noms qui sont devenus connus auprès du public ! Pierre de Brauer devrait également accéder à une célébrité nouvelle, maintenant qu'il participe activement à la Star Academy.