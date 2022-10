Pierre de Brauer : qui est le professeur de théâtre de la Star Academy ?

PIERRE DE BRAUER. TF1 a dévoilé que le professeur de théâtre de cette saison était Pierre de Brauer. Découvrez son portrait.

Ils sont 13 nouveaux candidats à participer à la saison de retour de la Star Academy à la télé, dix ans après la dernière saison diffusée. Mais les téléspectateurs doivent également apprendre à connaître les cinq professeurs de ces élèves, missionnés pour leur apprendre toutes les facettes du métier de chanteur. Au programme, chant, expression scénique, sport, danse et théâtre.

Pour cette dernière discipline, c'est Pierre de Brauer qui est le professeur de cette saison. Ce dernier est déjà professeur en temps normal. Il enseigne en effet l'improvisation au Cours Florent à Bruxelles et on peut le retrouver dans des matchs d'improvisation. En plus de cet emploi, Pierre de Brauer est comédien et est apparu dans de nombreuses publicités pour des grandes marques.