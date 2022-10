Laure Balon : la prof de la Star Academy recadre les élèves

LAURE BALON. Laure Balon a fait ses débuts en tant que professeure d'expression scénique de la Star Academy 2022. Elle n'a pas hésité à reprendre certains candidats.s

[Mis à jour le 18 octobre 2022 à 17h10] Laure Balon a fait ses débuts en tant que prof d'expression scénique de la Star Academy. Lors du premier prime de la Star Academy, samedi 15 octobre, Laure Balon s'est plutôt illustrée par sa bienveillance et ses conseils auprès des candidats apprentis chanteurs. Mais on a pu découvrir dans la première quotidienne, diffusée lundi 17 octobre sur TF1, qu'elle n'hésitait pas à recadrer les élèves lorsque cela était nécessaire. Louis, Léa et Julien ont notamment fait les frais des critiques de Laure Balon. Le premier n'a pas caché ses larmes en découvrant sa prestation lors du premier prime, sans pouvoir expliquer la raison de son émotion, avançant qu'il ne "comprend pas pourquoi il a cette chance". Désarçonnée, Laure Balon l'a invité à se "réveiller".

De son côté, un Julien avachi et nonchalant n'a pas convaincu la professeure d'expression scénique. Enfin, et cela ne s'est pas vu lors de la quotidienne mais lors du live sur MyTF1 Max, Léa s'est également faite recadrée par la prof de la Star Academy 2022 lorsque cette dernière a expliqué qu'elle n'arrivait pas à faire ce que les enseignants exigeaient d'elle : "Alors, je ne veux pas entendre : 'je n'y arrive pas, je ne le sens pas'. Ça, c'est dehors. Moi, j'achète pas : 'je n'y arrive pas', c'est négatif. 'Je le sens pas', c'est quoi ça ? Vous savez, être artiste, chanter c'est un métier purée (...) Cet exercice, c'est quoi ? C'est essayer de trouver un calme et de laisser le mental trottiner." Ambiance...

biographie de laure balon

Laure Balon fait partie des professionnels à avoir rejoint le jury de la Star Academy pour la nouvelle saison 2022. Cette actrice est la nouvelle professeure d'expression scénique, chargée de débriefer les primes auprès des 13 candidats de l'émission de TF1. Elle succède donc à Raphaëlle Ricci, personnalité particulièrement crainte par les candidats qui n'avait pas peur de critiquer vertement leurs performances de la veille. Loin de l'univers de la télé-réalité et de la Star Ac', Laure Balon s'est illustrée surtout sur les planches de théâtre, notamment au Festival d'Avignon. Elle a également été aperçue dans des comédies musicales et sur des plateaux de séries télévisées.

Laure Balon est interprète et actrice et pourra donc apporter sa science de la scène et du jeu aux apprentis artistes. Du théâtre à la comédie musicale, elle a de nombreuses cordes à son arc. Outre le chant, l'artiste multi-cartes a joué dans de nombreuses pièces au théâtre comme dans la version française de West Side Story mais aussi dans des productions comme Les Misérables. Les téléspectateurs attentifs de TF1 ont pu également l'apercevoir dans plusieurs téléfilms et séries comme Sauveur Giordano ou une Famille Formidable.