Joël Bouraïma : portrait du professeur de sport de la Star Academy

JOËL BOURAÏMA. Le samedi 15 octobre, TF1 a dévoilé que Joël Bouraïma, coach sportif, était le professeur de sport de la Star Academy. Tout ce que vous devez savoir sur lui.

Le casting au grand complet de la nouvelle saison de Star Academy a été dévoilé le 15 octobre sur TF1. Pour ce grand retour, les 13 candidats sont accompagnés et coachés par 5 professeurs. Ces derniers, tous des professionnels dans leur domaine sont chargés d'enseigner la danse, le chant, le théâtre, l'expression scénique et le sport aux 13 élèves.

Pour ce qui est du sport, TF1 a recruté un coach très reconnu. Professeur de sport des Kardashian ou de Kanye West notamment, et établi aux États-Unis, il s'agit de Joël Bouraïma. Ce dernier, suivi par plus de 80 000 personnes sur son compte Instagram où il a le pseudo de CoachJoe, il a participé à l'émission "Clique" sur Canal plus en 2020 en tant que chroniqueur et à "Objectif 10 ans de moins", diffusé sur M6 en octobre 2019.