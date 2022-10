Chris Camalon : qui est le candidat "doyen" de la Star Academy ?

CHRIS STAR ACADEMY. Chris Camalon est l'un des 13 candidats de la Star Academy 2022. Le chanteur, originaire d'Aix en Provence, est agé de 28 ans. Aura-t-il le rôle de grand frère auprès de candidats plus jeunes que lui ?

Parisien installé à Aix en Provence depuis peu de temps, Chris Camalon est l'un des 13 candidats de la Star Academy qui fait son retour sur TF1. Le chanteur a fait ses débuts en duo avec Carla, autre candidate, sur la scène de la Star Ac'. Un aperçu du rôle qui l'attend naturellement dans le château ? Car Chris, âgé de 28 ans, fera figure de candidat le plus âgé si l'on se fie aux premières infos distillées par TF1 et France Bleu qui a pu interroger les candidats.

Chris a déjà un parcours musical riche derrière lui, de la scène du Zenith d'Orléans lors d'un concert de Soprano aux sélections britanniques de X Factor. Mais la Star Academy le faisait rêver, lui qui aurait pu aussi choisir The Voice. "C'est tout bonnement un rêve de gosse !", clame-t-il à La Provence. "J'étais fan de la Star Academy. A tel point que je notais les conseils des professeurs pour m'améliorer, parce que je n'avais pas la chance d'avoir des cours de chant et de danse à l'époque", se souvient-il. "C'est mon enfance. Je me revois encore devant la télé en me disant 'ça serait un rêve de rentrer dans ce château, d'avoir des cours si prestigieux. Là, c'est un rêve qui se concrétise. C'est juste incroyable, j'ai hâte !"