Matthieu Gonet : que devient l'ancien répétiteur de la Star Academy ?

MATTHIEU GONET. Exceptionnellement pour le troisième prime de la Star Academy 2022, Matthieu Gonet foule à nouveau la scène du télé-crochet en tant que cher d'orchestre. Que devient l'ancien répétiteur de l'émission ?

[Mis à jour le 29 octobre 2022 à 20h30] Cette semaine a marqué le retour d'un visage connu dans la Star Academy 2022 ! En effet, le programme nostalgique propose à de nombreux anciens de l'émission de passer une tête pour travailler avec les étudiants. C'est le cas de Matthieu Gonet, que vous connaissez sans doute car il a longtemps travaillé en tant que répétiteur du télé-crochet de TF1 mais aussi directeur musical, orchestrateur, chef d'orchestre, juré mais aussi pianiste et directeur musical des tournées. Cette semaine, il a prêté main forte aux professeurs lors des évaluations et est sur scène durant le troisième prime en tant que chef de l'orchestre philharmonique.

Matthieu Gonet a quitté la Star Academy en 2008, à la fin de la saison 7. Par la suite, il a composé plusieurs musiques originales pour des films ou des spectacles : on a pu entendre ses compositions dans les films Les Profs, Plan de table, Le fantôme de Canterville, Tout schuss, Joséphine s'arrondit ou encore Madame et Santa et Cie. C'est également Mathieu Gonet qui a composé la musique (à l'exception du générique) des feuilletons de TF1 Demain nous appartient et Ici tout commence, en collaboration avec Emilie Gassin et Benjamin Violet. On a également pu l'apercevoir dans quelques émissions TV, comme Rendez-vous avec mon idole ou Seriez-vous un bon expert.

Matthieu Gonet a participé à la Star Academy en tant que juré et répétiteur de 2001 à 2008. Le pianiste a eu plusieurs rôles au sein du programme : juge, orchestrateur, chef d'orchestre, directeur musical et directeur des tournées. En 2022, il fait son retour exceptionnel pour évaluer les candidats de la nouvelle promotion mais aussi pour diriger l'orchestre philarmonique du prime du 29 octobre 2022.

Matthieu a épousé en 2016 la musicienne Lise Orivel, née en 1980. On a notamment pu la voir dans les émissions Taratata ou Vivement dimanche. Elle a également travaillé avec plusieurs grands noms de la chanson française, comme Charles Aznavour, Patrick Bruel ou Calogero. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Alexandre, né en 2004, et Lou, née en 2012. La petite famille affiche son bonheur sur Instagram au détour de plusieurs clichés.