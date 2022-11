Les Inconnus : le trio va-t-il se reformer ?

LES INCONNUS TF1. TF1 diffuse "Tous Inconnus" avec Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus ce lundi 14 novembre 2022. Peut-on espérer un retour du trio avec de nouveaux sketchs ou des films ?

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 20h30] Les Inconnus signent leur grand retour à la télévision ce lundi 14 novembre 2022, près de trente ans après leurs premiers succès télévisuels. Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon sont à l'honneur dans la fiction "Tous Inconnus" diffusée sur TF1 dès 21h10. Le trio d'humoristes se retrouve dans une réalité parallèle dans laquelle les Inconnus n'ont jamais existé. Mais d'autres artistes, comme Elie Semoun ou Pierre Palmade, reprennent leurs sketchs aujourd'hui cultes.

Cette émission sous forme d'hommage annonce-t-elle la reformation des Inconnus ? Selon BFM TV, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus n'envisagent pas de retour à la télévision pour interpréter de nouveaux sketchs. TF1 envisagerait toutefois de diffuser un documentaire sur le trio d'humoriste, tandis qu'un second numéro de "Tous inconnus" pourrait voir le jour" si cette première émission rencontre son public. Si un retour à la télévision n'est pas prévu, Didier Bourdon et Pascal Légitimus ont fait part de leur désir de remonter sur scène. Pour Bernard Campan cependant, qui estime que "ce serait trop casse-gueule", il en est hors de question. Et le cinéma ? En juin 2022, Didier Bourdon a révélé qu'il y avait "une idée" pour un troisième épisode des "Trois frères", qui serait renommé "Les Trois grands-pères". "Il s'agit juste d'une idée comme ça, en l'air", a toutefois précisé l'acteur auprès de BFM TV, rien n'a encore été officialisé.

Les Inconnus se sont formés au début des années 1980. Les différents membres, Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus mais aussi Smaïn et Seymour Brussel, se rencontrent dans les cafés-théâtres ou les castings, mais se fréquentent surtout dans l'émission "Le théâtre de Bouvard" alors sur Antenne 2. A l'arrêt de l'émission, ils prennent la décision de continuer leur carrière ensemble et créent "Les Cinq" en 1984.

A l'origine, Smaïn et Seymour Brussel faisait partie des Inconnus. Avec Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus, ils formaient "Les Cinq" en 1984. L'année suivante, ils sortent leur premier film, "Le téléphone sonne toujours deux fois", qui est un échec commercial. Smaïn décide alors de quitter le groupe, pensant que cette troupe d'humoriste n'a pas d'avenir. Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus et Seymour Brussel forment alors un nouveau groupe, "Les Cat Car and Co" et poursuivent une carrière d'humoriste et de musiciens. Le groupe finit alors par se renommer "Les Inconnus" et acquièrent un début de notoriété grâce à l'émission "Les Inconnus de l'après-midi" sur Europe 1. En 1988, Seymour Brussel décide de se consacrer à une carrière de bioénergéticien et ostéopathe et quitte à son tour la bande.

Les Inconnus ont fait les beaux jours de la scène et de la télévision dans les années 1980 et 1990. En 1995, "Les Trois frères" est également un succès au cinéma. Mais à partir de cette date, le trio d'humoristes ne se produit plus. En effet, ils rencontrent des problèmes contractuelles avec leur ancien manager, Paul Lederman. Ce dernier détient les droits de leur nom de scène et leur interdit de se produire ensemble. Cela signe la fin pour les Inconnus. Le différend n'est réglé qu'en 2001, ce qui permet à Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon de se reformer pour "Les rois mages". Par la suite, chaque membre mène sa carrière de son côté, avant de se retrouver pour "Les trois frères : le retour" en 2014. Ils se reforment également sur scène le temps d'une apparition aux Enfoirés en 2019.

Les chasseurs, Télémagouilles, Isabelle a les yeux bleus... Les Inconnus ont fait de nombreux sketchs sur scène ou à la télévision dans les années 1990 devenus cultes aujourd'hui. Mais où les voir ? Une sélection est disponible sur la chaîne Youtube "Les Inconnus", tandis que plusieurs DVD reprenant leurs spectacles et leurs sketchs sont disponibles à la vente. La plupart se retrouvent dans le coffret DVD "Ze Inconnus Story - L'intégrale, le bôcoup meilleur", disponible sur la plupart des sites marchands.

Les Inconnus ont arrêté de se produire sur scène ou à la télévision depuis la fin des années 1990. Chaque membre a poursuivi une carrière solo de son côté. Ils se sont toutefois réunis au cinéma dans "Les trois frères : le retour" en 2014, avant de réapparaître sur la scène de Bordeaux à l'occasion du concert des Enfoirés en 2019. Le 14 novembre 2022, Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan sont à l'honneur dans une fiction de TF1, intitulée "Tous inconnus", dans laquelle d'autres artistes reprennent leurs plus grands sketchs. Si le public est au rendez-vous, une suite n'est pas exclue.