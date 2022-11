La journaliste Laurie Delhostal annonce être atteinte d'un cancer

"Je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais j'avais envie de parler." C'est dans un long post sur Instagram que la journaliste Laurie Delhostal, vue sur Canal+ et actuellement sur la chaîne L'Equipe, a évoqué sa lutte contre le cancer.

"Normalement, on ne raconte pas ça à tout le monde, mais la vie n'est plus tout à fait normale." Dans un long post diffusé sur Instagram, la journaliste Laurie Delhostal a annoncé avoir été diagnostiquée d'un cancer "il y a un mois tout juste". Si la journaliste de France Info et de la chaîne L'Equipe n'a pas révélé la nature de la maladie, elle a tout de même tenu à s'exprimer à ce sujet notamment pour évoquer son absence du poste de télévision. "J'ai arrêté la télé de suite. Plus trop envie de rire dedans. Peur que mes cheveux tombent d'un coup pendant une pub."

Âgée de 42 ans, Laurie Delhostal est animatrice du Club Info sur France Info, une émission hebdomadaire qui s'intéresse tous les dimanches à l'information sportive sur la chaîne d'info en continu du service public. Précédemment à l'antenne sur Canal++, Delhostal avait également repris l'animation de Dimanche Soir Football sur Prime Video en remplacement de Marina Lorenzo durant son congé maternité. Actuellement sur la chaîne L'Equipe dans l'émission L'Equipe de Greg, Laurie Delhostal s'est mise en retrait pour s'occuper de sa santé.