Mort de Clarence Gilyard Jr, Trivette dans Walker Texas Ranger

Il était Trivette, le compagnon invétéré de Chuck Norris dans la série Walker Texas Ranger, le comédien américain Clarence Gilyard Jr nous a quittés à l'âge de 66 ans.

C'est l'université du Nevada de Las Vegas qui a confirmé la nouvelle : le comédien Clarence Gilyard Jr., entre autres connu pour le rôle de Trivette dans la série Walker Texas Ranger, est mort le 28 novembre 2022. Sur la fin de sa vie, l'acteur avait rejoint l'université dans le département des Beaux Arts en tant que professeur de cinéma et de théâtre. "Il était un modèle de lumière et de force pour tous ceux qui l'entouraient" s'est exprimée Heather Addison, cheffe du département cinéma de l'établissement. Le comédien, que nous avions également vu dans Top Gun et surtout Piège de Cristal, est décédé à l'âge de 66 ans.

Né à Moses Lake dans l'état de Washington le 24 décembre 1955, Clarence Gilyard Jr. ne se destinait pas immédiatement à une carrière d'acteur. Ce n'est qu'en 1979 qu'il se rend à Los Angeles avec l'espoir fou de devenir comédien. Il cumule rapidement quelques apparitions à la télévision. Son premier rôle au cinéma date de 1986 avec Top Gun dans lequel il incarne un petit rôle : celui du lieutenant Marcus "Sundown" Williams. En 1988, il joue le rôle d'un expert informatique criminel dans Piège de Cristal, film de John McTiernan devenu culte.

De 1989 à 1993, il joue le rôle de Conrad McMasters, un détective privé dans Matlock, série judiciaire dans laquelle il apparaît dans quasi tous les épisodes à partir de la saison 3. Clarence Gilyard Jr. quitte finalement la série avant la saison 7 qui changeait de chaîne de NBC à ABC aux Etats-Unis. Dès 1993, il est choisi pour un autre rôle qui forgera sa carrière : celui de Trivette, le meilleur ami de Walker dans la série d'action Walker Texas Ranger portée par Chuck Norris. C'est sans doute pour ce rôle que l'acteur est le plus connu en France, où la série a été multi-rediffusée.