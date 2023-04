Mort de Jerry Springer : de quoi est décédé le présentateur ?

MORT JERRY SPRINGER. Jerry Springer, célèbre animateur de télévision américain adepte d'émissions sensationnaliste, est décédé ce jeudi 27 avril 2023. A 79 ans, une maladie l'aurait emporté selon ses proches.

Il a occupé les plateaux et animé des émissions phares de la télé américaine pendant plus de trente ans. Jerry Springer, présentateur du "The Jerry Springer Show", est décédé dans la matinée, ce jeudi 27 avril, d'après plusieurs médias anglo-saxons. Si l'homme était habitué des scènes "sensationnalistes" à la télévision, c'est paisiblement qu'il s'est éteint à son domicile à Chicago après une "courte maladie", d'après le site people TMZ qui cite une source familiale.

Jerry Springer se battait depuis plusieurs mois contre un "cancer du pancréas" selon les précisions du magazine américain. Des sources du tabloïd indiquent que le combat contre la maladie s'était intensifié au cours du dernier mois et que l'état de l'animateur s'était "empiré" cette semaine. Le cancer aurait d'ailleurs contraint Jerry Springer à lever le pied et à interrompre l'animation d'une émission de musique sur une radio locale de Cincinnati.

Jerry Springer, star de la "Trash TV" américaine

Jerry Springer était une vedette du petit écran grâce à son émission éponyme qui a été diffusée de 1991 à 2018. Au fil des années il était surtout devenu un des symboles de la "Trash TV", comprenez "télé poubelle". Dans son talk-show, les dérapages et bagarres n'étaient pas rares et les invités les plus scandaleux les bienvenus, au même titre que d'autres personnalités. Le présentateur et ses invités débattaient de nombreux sujets de société très controversés, commentaient des affaires brisant des couples et des familles devant l'Amérique entière.

Si "The Jerry Springer Show" parlait beaucoup de politique et de questions sociétales dans un style convenu sous la direction de Jerry Springer durant ses premières années. Mais à la recherche d'encore plus de succès, l'émission avait fini par prendre un sérieux virage et à se fondre dans le sensationnalisme à chaque émission, avec des images et des propos outrageux. Ce changement éditorial avait amorcé la baisse des audiences du talk-show à succès.

Après l'ère de "The Jerry Springer Show", Jerry Springer avait tenté une nouvelle aventure télévisuelle avec l'émission de télé-réalité "Judge Jerry" qui a vécu pendant trois saisons de 2019 à 2021. Après quoi le présentateur s'était fait plus discret.

Une courte carrière politique

Celui qui traitait de l'actualité de la vie politique américaine s'était avant cela offert une expérience politique en étant élu maire de Cincinnati, dans l'Etat de l'Ohio au nord-est dans Etats-Unis, en 1977. Le mandat de Jerry Springer n'avait duré d'une année, bien moins long que sa carrière télévisuelle. C'est d'ailleurs avec une formation et la stature d'avocat et d'homme politique que Jerry Springer avait animé ses premières émissions avant de devenir une vedette du petit écran à sensation.