Samuel Etienne : pourquoi démissionne-t-il de la matinale de franceinfo ?

Le présentateur de "Questions pour un champion" a annoncé sa démission de la matinale de franceinfo. Découvrez les raisons.

Clap de fin pour Samuel Etienne. Selon des informations du Parisien, le journaliste a démissionné du poste de matinalier de la chaîne franceinfo, qu'il occupait depuis 2017. Selon le média national, il a en effet souhaité reprendre un rythme de travail moins intense pour la rentrée 2023. Le présentateur n'a pas encore officiellement réagi à l'officialisation de son départ.

Que les fans de Questions pour un champion se rassurent : si Samuel Etienne quitte la matinale de franceinfo, il conserva la présentation du jeu de l'après-midi de France 3. Pour l'heure, on ne sait pas encore qui pourrait reprendre la matinale de la chaîne 27 en septembre.

Biographie de Samuel Etienne - Né le 20 mai 1971 à Rennes, Samuel Etienne est un journaliste et présentateur de radio et de télévision français. Il a débuté sa carrière professionnelle chez RTL, RFM ou encore Radio Nostalgie et BFM. Il s'est par la suite fait connaître de 1995 à 1999 comme présentateur des journaux de RFI, avant de rejoindre le groupe Canal+ pendant huit ans, jusqu'en 2008. Il a notamment participé au lancement de la chaîne i>Télé et a présenté plusieurs émissions, comme N'ayons pas peur des mots ou L'édition spéciale.

Depuis 2008, Samuel Etienne travaille pour France Télévision. Il présente d'abord Questions de générations avant de remplacer Julien Lepers à la présentation de Questions pour un champion depuis 2016. De 2017 à 2023, il est également le présentateur de la matinale de franceinfo. Parallèlement à la télévision, il continue d'officier à la radio en tant que présentateur sur Europe 1 de 2013 à 2017, et sur la plateforme Twitch sur laquelle il a sa propre émission stream.

Samuel Etienne est marié depuis 2015 avec sa compagne, une certaine Helen qui travaille dans le milieu de l'horlogerie. Ensemble, le couple donne naissance à deux enfants : Malo en 2016 et Solal en 2020.