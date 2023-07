Mort d'Andrea Evans : l'actrice des Feux de l'amour emportée par la maladie

L'actrice de 66 ans connue pour avoir incarné Patty Williams dans le feuilleton télévisée est décédée des suites d'un cancer du sein.

Les fans des Feux de l'amour sont en deuil. L'actrice Andrea Evans, qui incarnait le personnage de Patty Williams dans le feuilleton télévisé, est morte ce dimanche 9 juillet 2023. Elle était âgée de 66 ans. La comédienne a été emportée par un cancer du sein, a révélé son mari, Stephen Rodriguez, dans les colonnes du magazine People : " Le cancer a tué Andrea, mais il n'a pas tué son esprit. Cet esprit est bien vivant et se perpétue en chacun de nous".

Originaire de l'Illinois, aux Etats-Unis, Andrea Evans a connu la gloire dans les années 1980 grâce à son rôle dans la série On ne vit qu'une fois. Elle y interprétait le personnage de Tina Lord. Pendant un an, de 1983 à 1984, elle avait joué le rôle de Patty Williams dans Les Feux de l'amour. Sa carrière a été mise en pause dans les années 1990, alors qu'elle a été victime de harcèlement et de tentative de meurtre par un homme. Elle a fait son retour à l'antenne dans la série Passions, de 2000 à 2008, où elle jouait le personnage de Rebecca Hotchkiss.