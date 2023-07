Caroline Receveur : l'ex-star de Secret Story annonce souffrir d'un cancer

La star de téléréalité qui s'est faite connaître dans Secret Story a partagé une triste nouvelle sur son compte Instagram au sujet de son état de santé.

"Je me sens vide, j'ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi." C'est une triste nouvelle qu'a annoncé Caroline Receveur sur son compte Instagram. L'ancienne star de la télévision, qui s'est fait connaître dans Secret Story et Les Anges a annoncé avoir été diagnostiqué d'un cancer du sein il y a deux mois de ça. Elle précise sur le réseau social que sa maladie est à un stade "agressif mais découvert précocement".

Caroline Receveur avait annoncé, il y a plusieurs semaines de ça, mettre son business en pause. La star de la TV précise toutefois recevoir le soutien de son mari, Hugo Philip : "La force, l'amour et l'optimisme à toute épreuve d'Hugo me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires". Elle ajoute également que "[sa] guérison est déjà programmée dans [sa] tête et dans [son] corps".

Biographie de Caroline Receveur - Caroline Receveur est une star de la téléréalité née le 10 novembre 1987. D'abord mannequin, elle participe en 2008 à Secret Story. Son secret était alors qu'elle était en couple avec un autre candidat, Nicolas. L'année suivante, elle devient chroniqueuse dans l'émission Morandini ! avant de rejoindre le groupe NRJ et l'émission Tellement vrai. En 2012, elle est chroniqueuse de l'émission Les Anges de la téléréalité 4 : Club Hawaï. Elle a également été l'une des actrices de la téléréalité Hollywood Girl pendant trois saisons. Par la suite, celle qui s'est également illustrée comme influenceuse intègre la septième saison de l'émission Danse avec les stars en 2016. En couple avec le mannequin Hugo Philip depuis 2016, ils se marient en 2020 et ont un enfant.