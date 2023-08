Marwan Berreni : l'acteur toujours recherché, la victime témoigne

L'interprète d'Abdel Fedala dans "Plus belle la vie" est toujours introuvable après un accident de la route impliquant son 4x4, survenu le 3 août dernier à Maçon. La victime a témoigné de son calvaire au Parisien.

[Mis à jour le 30 août 2023 à 10h39] La gendarmerie de Mâcon est toujours à la recherche de Marwan Berreni depuis le jeudi 3 août. Les forces de l'ordre suspecte l'acteur, connu pour son rôle d'Abdel Fedala dans la série télévisée "Plus belle la vie", d'être le conducteur à l'origine d'un accident survenu à la sorte d'une boîte de nuit à Macôn, et qui a blessé une jeune femme. Une information judiciaire a été ouverte suite à cet accident.

La victime de l'accident dans lequel serait impliqué Marwan Berreni a témoigné auprès du Parisien, avouant "espéré une évolution de l'enquête". "Il y a une baisse de morale systématique [quand elle est seule dans sa chambre, ndlr] et je broie du noir. Les images tournent en boucle dans ma tête : j'ai vu la voiture arriver droit sur moi. Pourquoi ne pas avoir tenté de m'éviter".

Après l'accident, elle dit être toujours "perturbée" par les phares de voiture. "Les séquelles du choc sont semblables aux étapes du deuil. Au début, c'était les pleurs, la déprime, l'incompréhension. L'éternelle question qui revenait : mais pourquoi ? Maintenant, nouvelle étape, cette sensation se transforme en colère. Impuissante, je suis perpétuellement dans l'attente."

Elle espère un jour pouvoir confronté le coupable de son accident, "pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle n'a pas simplement percuté un chat ou un écureuil, mais une personne qui est hospitalisée depuis trois semaines." La victime, qui travaillait dans la restauration, a été hospitalisée après huit côtes cassées et a été touchée au foie et aux poumons. Elle souffre également d'hématomes et d'une fracture du bassin et de la clavicule droite. Elle est désormais en centre de rééducation spécialisé, où elle séjournera pendant minimum 3 semaines.

Ce que l'on sait sur l'accident

Une jeune femme a été fauché à la sortie de la boîte de nuit Le 400 à Mâcon (Saône-et-Loire) le 3 août 2023. L'acteur de Plus belle la vie a été identifié comme le propriétaire du véhicule et souhaite l'entendre comme témoin. Il est, depuis, toujours introuvable. Le chien de la victime a également été percuté par le véhicule, un 4x4 Mercedes selon Le Journal de Saône-et-Loire .

La jeune femme souffrirait de plusieurs fractures et s'est vue prescrire vingt-huit jours d'interruption totale de travail (ITT). Marwan Berreni connaît bien les lieux puisqu'il vit à Fuissé, une commune voisine de Mâcon. La même ville où le 4x4 a été retrouvé. Mais les gendarmes n'ont pas réussi à le retrouver à son domicile. Il est actuellement considéré comme un témoin de l'enquête. Le Journal de Saône-et-Loire a précisé que : "aucune charge ne pèse contre lui à cette heure mais il doit être entendu comme témoin dans un premier temps". Les agents le suspectent d'avoir fui dans le sud de la France. Les gendarmes privilégieraient la piste d'"un accident de la route assorti d'un délit de fuite" selon Le Parisien. Une information judiciaire a été ouverte.

Un antécédent judiciaire en 2022

En février 2022, l'acteur avait déjà eu un antécédent avec les forces de l'ordre : Nice-Matin avait révélé sa garde à vue suite à une plainte pour tapage nocturne à Vence (Alpes-Maritimes). Les policiers avaient fait face au comédien, ivre et blessé à la tête. Face à son agressivité et ses menaces, les forces de l'ordre avaient dû le maîtriser puis l'avaient placé en garde à vue.

Biographie de Marwann Berreni.

Né le 4 décembre 1988, Marwan Berreni est un acteur français surtout connu pour le rôle d'Abdel Fedala dans la série quotidienne Plus belle la vie diffusée sur France 3. Il incarne ce personnage depuis 2009. Il avait commencé une carrière à la télévision dans la série Tranches de vie en 2007 dans laquelle il a joué le rôle de Karim durant trois saisons jusqu'à 2009, année durant laquelle il intègre le casting de la série à succès de France 3 Plus belle la vie dans le rôle d'Abdel Fedala. Depuis, on le voit régulièrement à la télévision dans divers téléfilms comme ceux de la série "Les Mystères..." ou encore Joséphine, ange gardien.