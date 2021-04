"Clem saison 11 : cette révélation qui va tout changer pour Valentin"

CLEM SAISON 11. TF1 débute la diffusion de la saison 11 de sa série Clem, portée par Lucie Lucas. Alors que Clem débute un nouveau boulot, Valentin reçoit une nouvelle qui va bouleverser sa vie.

[Mis à jour le 19 avril 2021 à 20h00] C'est le grand retour de Clémentine Boissier alias Clem, jouée par Lucie Lucas, sur TF1 ce lundi 19 avril. La chaîne diffuse les deux premiers épisodes de la saison 11 de la série qui a vu grandir son actrice principale du rôle d'adolescente à jeune active. Et c'est une saison de changement qui attend Clem puisque celle-ci va reprendre le chemin du travail puisqu'elle a été embauchée en tant qu'assistante juridique par son amie Nathalie. Ce sera également l'occasion pour elle de nouer une nouvelle relation difficile avec un avocat joué par Loup Denis Ellion (Scènes de ménage) qui rejoint la série dans le même temps. Mais les adolescents de la série vont aussi avoir du grain à moudre, tout particulièrement Valentin.

Valentin Brimont entre en terminale au début de la saison 11 de Clem, c'est l'occasion pour lui de se poser plein de questions sur son avenir qu'il souhaite former à deux avec sa petite amie Izia. Problème, son ex Clara vient lui faire une révélation choc : elle est enceinte de lui ! Voilà qui risque de perturber une année déjà bien compliquée pour le jeune homme. Comment va-t-il gérer la situation ? Nul doute que Clem aura à cœur de l'aider dans ces problématiques qu'elle a déjà connues personnellement.

Dans une interview pour Allociné, la productrice de Clem expliquait vouloir revenir à une série plus proche de ses débuts. "La saison 11 se dirige dans une direction assez différente puisqu'on va revenir à quelque chose de plus dans l'ADN initial de la série. Avec beaucoup plus de place au décalage et à la comédie, sans être dans la farce".

Toutes les infos sur Clem

Synopsis - Depuis le 22 février 2010, Clem suit la vie de Clémentine Boissier. La série débute à ses 16 ans, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte depuis plus de trois mois. L'adolescente se retrouve alors à devoir apprendre à devenir mère tout en terminant le lycée.

Le casting de Clem a bien évolué depuis le lancement de la série en 2010. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des acteurs principaux à l'heure actuelle que l'on retrouve dans cette fiction diffusée sur TF1 :

Lucie Lucas : Clémentine Boissier

Agustin Galiana : Adrian Moron (depuis la saison 6)

Jade Pardin, puis Léa Lopez et Joséphine Berry : Salomé Boissier (depuis la saison 9)

Jean Dell : Michel Brimont

Carole Richert : Marie-France Brimont

Thomas Chomel : Valentin Brimont (depuis la saison 9)

Maëva Pasquali : Inès Munoz (depuis la saison 4)

Elina Solomon : Emma Thevenet (depuis la saison 9)

Elsa Houben : Victoire Brimont (depuis la saison 9)

Yann Sundberg : Stéphane Minassian (depuis la saison 6)

Kevin Elarbi : Hicham Berkaoui (saison 1 à 8)

Victoria Abril : Caroline Munoz Ferran (saison 1 à 8)

Elodia Fontan : Alyzée Bertier (saison 1 à 9)

Jérôme Anger et Laurent Gamelin : Jean-Paul Boissier (saison 1 à 5)

Mathieu Spinosi : Julien Brimont (saison 1 à 4)

Benoît Michel : Jérôme Thévenet (saison 3 à 7)

Rayane Benseti : Dimitri Ferran (saison 5 à 7)

Philippe Lellouche : Xavier Ferran (saison 5 à 8)

Marion Seclin : Clara

Clem - au programme TV sur TF1