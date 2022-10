"Danse avec les stars : Amandine Petit éliminée, le récap de l'épisode 5"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Au terme de l'épisode 5, c'est Amandine Petit qui a été éliminée de Danse avec les stars saison 12. Lisez notre récap du dernier prime.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:51 - Le récap de DALS épisode 5 FIN DU DIRECT - Il s'en est passé des choses dans Danse avec les Stars 2022. C'était l'heure de la bataille des juges avec les différents jurés associés à tous les binômes. Carla Lazzari et Léa Elui se sont imposées avec une très belle performance notamment de Léa Elui en compagnie de Jordan Mouillerac. Malgré une blessure, Billy Crawford a réussi à s'imposer à nouveau avec la meilleure note de la soirée. Envoyé au face à face avec Fauve Hautot, le chanteur a été sauvé par le public tout comme Thomas Da Costa. Les jurés ont ensuite choisi de sauver Stéphane Legar, Florent Peyre et Anggun, éliminant de fait Amandine Petit. Un choix finalement logique puisqu'Amandine avait obtenu la moins bonne note de la soirée avec un 16/30.

23:41 - Amandine Petit éliminée de Danse avec les stars Après un cinquième épisode sous tension, le jury de Danse avec les stars 2022 a rendu son jugement au bout de la bataille des juges. Carla Lazzari et Léa Elui avaient déjà été sauvées en remportant la bataille des juges. Puis Billy Crawford et Thomas Da Costa ont été sauvés par le public. Enfin, le jury a choisi de sauver Stéphane Legar, Florent Peyre et Anggun. De fait, c'est l'ex-Miss Amandine Petit qui doit quitter la compétition. La jeune femme avait obtenu la pire note du prime avec un total de 16.

23:38 - Billy Crawford et Thomas Da Costa sauvés par le public Après le face à face, place aux deux couples sauvés par les votes du public. En premier, Billy Crawford et Fauve Hautot ont été sauvés par le public, suivis par Thomas Da Costa et Elsa Bois. Quatre couples sont encore en ballotage ! Bientôt l'élimination.

23:25 - Quelles stars en danger dans le face à face ? Anggun, Florent Peyre, Amandine Petit, Stéphane Legar, Billy Crawford et Thomas Da Costa n'ont pas réussi à remporter la bataille de juges et sont donc tous envoyés à l'étape du face à face. Trois binômes seront sauvés par le jury et deux binômes par le public. Quelle star sera éliminée ce soir ? Réponse dans quelques minutes !

23:20 - Léa Elui et Carla Lazzari qualifiées pour la semaine prochaine Léa Elui, Jordan Mouillerac et Bilal Hassani dansent un tango pour tenter de rafler le carré or à l'équipe de Marie-Agnès Gillot. Le coach est vraiment très heureux de la performance de sa protégée. Marie-Agnès Gillot note une "grosse grosse amélioration". "C'était vraiment super à regarder." Pour Chris Marques, "c'était canon" ! Pour François Alu, Léa est "passée de Bambi à Bagheera. Quelle panthère ! Tu nous as donné chaud aux yeux !" Les notes de Léa Elui ? Les voici ! 7, 8, 8. Au total, voilà donc 23 points qui permettent à l'équipe de Bilal Hassani de remporter sur le fil cette bataille des juges. De fait, avec 43 points, Carla Lazzari et Léa Elui sont donc qualifiées pour l'épisode 6 la semaine prochaine !

23:09 - 26 points pour Billy Crawford ! Meilleures notes de l'épisode Les juges ont attribué leurs notes à Fauve Hautot et Billy Crawford et c'est un carton plein pour le n°1 de la saison ! 9, 9 et 8 ! Un total de 26 points pour Billy Crawford qui permet ainsi à Amandine Petit de rêver du carré or puisqu'au cumulé l'équipe de Marie-Agnès Gillot a rassemblé 42 points. Florent Peyre et Thomas Da Costa partiront donc au face à face !

22:57 - "C'est une des plus belles performances de l'histoire de l'émission" Billy Crawford et Fauve Hautot dansent avec Marie-Agnès Gillot avec l'espoir de sauver les meubles après le 16 d'Amandine Petit. Problème : Billy Crawford s'est blessé jeudi lors des répétitions. Les trois danseurs se présentent sur le parquet avec une valse. Le candidat numéro 1 du classement assume à nouveau son statut et assure une superbe valse. François Alu chante ses louanges et lui promet une bonne note. Bilal Hassani se "sent coupable de pouvoir voir ça gratuitement. C'est une des plus belles performances de l'histoire de cette émission." Chris Marques a "trouvé ça magnifique". Les notes de Billy Crawford ? On les connaîtra après la pub !

22:46 - L'équipe de François Alu en danger suite à la performance de Thomas Da Costa Thomas Da Costa, Elsa Bois et Chris Marques s'élancent tous les trois sur le dancefloor de DALS saison 12 pour un jive endiablé. Marie-Agnès Gillot a "adoré" la performance, même si "c'était pas parfait" en comparaison aux pas de Chris Marques. François Alu remarque que "l'humeur du jive était respectée". En revanche, la technique laissait à désirer même si "c'était déjà pas mal". Bilal Hassani loue "l'alchimie avec Elsa". "On a envie d'oublier que les pieds sont pas bons". Voici donc les notes de Thomas Da Costa : 7, 7 et 6 soit un total de 20 points. Au cumulé, l'équipe Chris Marques composée de Thomas Da Costa a amassé un total de 40 points, ce qui est suffisant pour dépasser l'équipe de François Alu. L'équipe intègre donc le carré or. Les deux binômes de François Alu sont donc en danger !

22:36 - L'équipe François Alu cumule 39 points ! Voilà donc un total de 20 points pour Stéphane Legar avec 7, 7 et 6 points accordés par les jurés. Les deux binômes de l'équipe François Alu ont donc obtenu un total de 39 points, il s'agit donc du score à battre pour l'équipe qui souhaite être qualifiée d'office pour la semaine prochaine et atteindre le carré or !

22:25 - "Tu dois faire mieux", Chris Marques pousse Stéphane Legar Stéphane Legar a besoin de se reprendre cette semaine après un 4 donné par Chris Marques la semaine dernière. Il danse un american smooth avec François Alu et Candice Pascal qui a remplacé Calisson Goasdoue au pied levé après une blessure. Marie-Agnès Gillot a "pris beaucoup de plaisir" face à cette performance qui a été préparée en seulement deux heures entre Candice Pascal et Stéphane Legar. Chris Marques "kiffe" la danse de Stéphane Legar. "Je suis dur avec toi parce que tu dois faire mieux. Je crois en toi, je sais que tu peux mieux faire." Bilal Hassani retrouve cette "volonté d'être là. C'est un gros challenge de changer de partenaire si rapidement. C'était une belle danse. Bravo."

22:14 - Amandine Petit a la moins bonne note de ce début d'émission Amandine Petit est la première candidate de l'équipe Marie-Agnès Gillot à danser dans cet épisode 5 de Danse avec les stars. Il s'agit d'une danse contemporaine qui doit permettre à l'ancienne miss de lâcher prise. Amandine Petit a de la pression sur ses épaules car une mauvaise note propulserait Billy Crawford vers le fond du classement alors qu'il est leader du classement depuis le début de la saison. Chris Marques a "encore cette impression que tu exécutes ta danse et tes pas mais tu n'es pas en train de vivre cette danse." Bilal Hassani a trouvé la danse "cool" et a besoin qu'elle en donne "plus". "T'es encore trop bien coiffée pour cette danse que tu viens de vivre !" Enfin, François Alu trouve que "c'est un peu raide." Voici le bulletin de notes d'Amandine Petit pour ce passage : 6, 5, 5. Un total de 16 points qui s'ajoutera au total de Billy Crawford tout à l'heure.

22:02 - Carla Lazzari à égalité avec Florent Peyre après la première danse Après un peu d'attente, voici les notes de Carla Lazarri et Pierre Mauduy pour leur valse contemporaine : 7 pour Marie-Agnès Gillot, 7 pour Chris Marques et 6 pour François Alu. Voilà donc que Carla Lazzari est donc au même niveau en termes de notes que Florent Peyre avec un total de 20 points qui s'ajouteront au total de Thomas Da Costa tout à l'heure dans l'équipe Bilal Hassani.

21:53 - Grande émotion pour Carla Lazzari Carla Lazzari et Pierre Mauduy investissent le parquet en compagnie avec Bilal Hassani pour la troisième danse de la soirée : une valse qui, du propre aveu du coach doit rien de moins que la libérer du poids qui lui pèse depuis la fin de l'Eurovision. "C'était très bien exécuté" pour Chris Marques, "j'aimerais qu'il y ait un peu plus de cadre". Marques veut qu'elle travaille encore un peu plus de technique pour qu'elle soit un "leader de la compétition". François Alu trouve que "parfois ça piétine" mais confirme que Carla a "un grand potentiel". Les notes de Carla Lazzari après la pub !

21:42 - "Il y a eu des progrès", Florent Peyre encouragé Accompagnés de Chris Marques, Florent Peyre et Inès Vandamme poursuivent avec une samba sur le parquet de Danse avec les stars pour cette bataille des juges. Pour François Alu, c'est certain, Florent Peyre a "une présence. Tu électrises le parquet." Il reproche un peu "trop de pieds plats". Bilal Hassani remercie les trois danseurs "techniquement, c'est sérieux. Il y a eu un travail. Ca m'a plu." Enfin, Marie-Agnès Gillot a "adoré." Il y a eu des "progrès. C'était top". Côté notes, Florent Peyre a obtenu 7, 7 et 6 pour un total de 20 points. Leur total sera additionné à celui de Thomas Da Costa et Elsa Bois qui danseront très bientôt.