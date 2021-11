"Danse avec les stars : Elsa Bois défend la présence de Michou en finale"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Michou est l'un des trois finalistes de DALS 2021. Sa présence en finale a fait l'objet de plusieurs critiques, sa danseuse Elsa Bois a tenu à réagir auprès de Télé-Loisirs.

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 10h56] Entre Michou, Bilal Hassani et Tayc, qui sera le gagnant de Danse avec les stars ? La réponse sera connue lors de la finale diffusée vendredi 26 décembre 2021 sur TF1. Cependant, la présence de Michou a provoqué l'exaspération de certains téléspectateurs, qui estiment qu'il ne mériterait pas sa place dans la dernière étape de la compétition. Sa danseuse, Elsa Bois, a tenu à le défendre auprès de Télé-Loisirs : "C'est lui qui a la progression la plus importante, et c'est aussi ça qu'on recherche sur DALS. On prend quelqu'un qui ne sait pas danser et on l'emmène faire des performances. Sur ce point, Michou a réussi la mission de l'émission. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place."

Parmi les finalistes de Danse avec les stars, qui pourrait l'emporter ? Depuis le début de la saison 2021, Tayc éblouit le jury et le public dans toutes ses danses avec Fauve Hautot. Ce dernier avait d'ailleurs obtenu quatre buzz (positifs) pour son premier prime, avant de cumuler de très bonnes notes tout au long de la compétition, montant son score à 71 lors du neuvième prime. Face à lui, Bilal Hassani est un candidat redoutable. En couple avec Jordan Mouillerac sur le dancefloor, lui aussi a été auréolé de quatre buzz positifs lors de son premier prime. Il s'est toutefois retrouvé en face-à-face à deux reprises, contrairement à Tayc. Enfin, Michou fait figure d'outsider pour cette finale. Alors qu'il ne manque pas de faire de (fausses) avances à sa danseuse Elsa Bois sur le parquet de Danse avec les stars, le youtubeur de 18 ans s'est retrouvé à quatre reprises en face-à-face. Cependant, le public l'a toujours sauvé de l'élimination.

Aurélie Pons a été éliminée de Danse avec les stars ce vendredi 19 novembre 2021, au terme de la demi-finale du concours de danse. Au micro du Parisien, l'actrice d'Ici tout commence est revenue sur son parcours, avouant se sentir "très bien" suite à son élimination : "Pour moi, c'est une victoire. Je n'ai rien perdu. Je ne retirerais rien à mon parcours, même pas la chute". La comédienne du feuilleton l'avoue, l'émission lui a donné davantage le goût de la danse, même si elle avoue que mener de front le tournage d'ITC et de DALS a été "très compliqué".

Selon des informations de Voici, deux jurés de Danse avec les stars vivraient actuellement une histoire d'amour. Il s'agirait de Denitsa Ikonomova et du nouveau membre du jury François Alu. Cependant, l'information n'a pour l'heure pas été confirmée par les principaux intéressés. Le média spécialisé dans l'actualité people cite un membre de la production du concours de danse de TF1 : "Dès le premier prime, on a senti que le courant passait très bien entre eux. Au bout de trois semaines, tous ceux qui les côtoient en coulisses avaient compris qu'ils étaient ensemble."

Ce ne serait pas la première fois qu'un couple se forme sur le plateau de Danse avec les stars. Lors de la quatrième saison, la chanteuse Alizée, alors candidate, a eu un coup de foudre pour son danseur Grégoire Lyonnet. Le couple s'est depuis marié et a donné naissance à son premier enfant en 2019. Des rumeurs ont également prêtées une idylle entre Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti lors de son passage dans l'émission, mais ces bruits de couloirs n'ont jamais été confirmés ni par la danseuse, ni par le candidat.

TF1 a officialisé le casting de la saison 11 de Danse avec les stars au compte goutte sur les réseaux sociaux, confirmant des informations de Télé Loisirs sorties quelques semaines auparavant. Au casting de DALS 2021, on retrouve les 13 personnalités suivantes :

le chanteur Bilal Hassani , en finale

, en finale le youtubeur Michou , en finale

, en finale le chanteur Tayc , en finale

, en finale l'actrice Aurélie Pons d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021

d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021 la danseuse Dita von Teese , éliminée le 12 novembre 2021

, éliminée le 12 novembre 2021 l'humoriste Gérémy Crédeville , éliminé le 5 novembre 2021

, éliminé le 5 novembre 2021 l'actrice de Clem Lucie Lucas , éliminée le 29 octobre 2021

, éliminée le 29 octobre 2021 la chanteuse Wedjene , éliminée le 22 octobre 2021

, éliminée le 22 octobre 2021 la Miss France et chanteuse Vaimalama Chaves , éliminée le 15 octobre 2021

, éliminée le 15 octobre 2021 l'acteur des Choristes Jean-Baptiste Maunier , éliminé le 8 octobre 2021

, éliminé le 8 octobre 2021 Moussa de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre, éliminé le 1er octobre 2021

de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre, éliminé le 1er octobre 2021 l'humoriste Lola Dubini , éliminée le 24 septembre 2021

, éliminée le 24 septembre 2021 la chanteuse Lââm, éliminée le 17 septembre 2021

Le jury de Danse avec les stars change profondément en 2021. Patrick Dupond, décédé en mars 2021, laisse un grand vide dans la famille DALS. Jean-Marc Généreux, de son côté, est parti travailler pour France Télévisions, il ne sera pas de retour sur TF1. Shy'm, quant à elle, n'a pas repris son siège de jurée. Le jury 2021 de Danse avec les stars a été officialisé par communiqué de presse par TF1 : Chris Marques sera de retour dans le fauteuil du jury, accompagné du couturier français Jean Paul Gaultier, de la danseuse Denitsa Ikonomova et du danseur de l'Opéra de Paris François Alu. À la présentation, Camille Combal fera son retour à l'animation du concours de danse. Et il ne sera pas accompagné de Karine Ferri qui ne sera plus présente que dans la deuxième partie de l'émission en fin de soirée.

La saison 10 de Danse avec le stars s'est terminée en novembre 2019 par une finale opposant deux hommes : Ladji Doucouré et Sami El Gueddari. Accompagné de la danseuse professionnelle Inès Vandamme, Ladji Doucouré n'a pas démérité mais c'est Sami El Gueddari qui s'est imposé avec l'aide de Fauve Hautot. Le duo de danseurs s'est imposé avec 62% des votes des téléspectateurs : Sami El Gueddari a donc remporté Danse avec les stars 2019.