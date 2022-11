"Danse avec les stars : quels candidats en demi-finale ce soir ?"

DANSE AVEC LES STARS 2022. La demi-finale de Danse avec les stars est diffusée sur TF1 ce vendredi 4 novembre 2022 à 21h10. Ils ne sont plus que quatre candidats en compétition. Pour l'occasion, Matt Pokora est présent pour les aider.

17:57 - Quels sont les quatre candidats qualifiés pour la demi-finale de Danse avec les stars ? Après l'élimination de Léa Elui la semaine dernière, ils ne sont plus que quatre à s'affronter en demi-finale de Danse avec les stars ce vendredi 4 novembre 2022. Sur la scène de TF1 ce soir, on retrouvera donc Billy Crawford, Stéphane Legar, Thomas da Costa et Carla Lazzari. Trois d'entre eux seront qualifiés pour la finale la semaine prochaine, tandis que l'un d'eux sera éliminé dès ce soir. 17:25 - Qui a été éliminé de DALS la semaine dernière ? Chaque semaine, un candidat de Danse avec les stars doit malheureusement quitter la compétition. Léa Elui a été invitée à quitter la compétition vendredi dernier. L'influenceuse partait déjà avec un handicap puisque Christophe Licata, son danseur, était malade et n'avait pas pu être présent. Il a été remplacé au pied levé par Jordan Mouillerac. Mais une fois n'est pas coutume, le public a préféré sauver Thomas da Costa lors du face à face, tandis que le jury a choisi de voter pour Billy Crawford et Stéphane Legar. Ces trois candidats rejoignent Carla Lazzari en demi-finale. 17:00 - La demi-finale de Danse avec les stars ce soir Bonjour et bienvenue sur notre direct de Danse avec les stars. Ce vendredi 4 novembre 2022, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la demi-finale du concours de danse. Elle sera diffusée sur TF1 à partir de 21h10 ce soir. Pour l'occasion, Matt Pokora, gagnant de la première saison en 2011, sera exceptionnellement présent pour apporter son aide aux demi-finalistes. En effet, quatre figures imposées, faites par le chanteur lors de sa participation, seront demandées aux quatre derniers candidats de DALS.

Comme à son habitude, TF1 a officialisé le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars au courant de l'été 2022. On y retrouve douze personnalités, six hommes et six femmes dont Florent Peyre, Amandine Petit, Clémence Castel ou encore Anggun. Découvrez les candidats et les éliminés de la saison 2022 de Danse avec les stars ci-dessous :

Le jury de Danse avec les stars change pour son édition 2022. François Alu et Chris Marques rempilent, tandis que Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris rejoignent le quatuor de jurés. Lorsque Chris Marques a dû s'absenter pour cause de Covid, le 16 septembre 2022, il a été exceptionnellement remplacé par Jean-Marc Généreux.

Danse avec les stars est diffusé tous les vendredis soirs sur TF1. Si vous ne pouvez pas voir l'émission lors de sa diffusion télévisée, sachez qu'il est possible de retrouver l'épisode de la semaine en replay sur le site et l'application de MyTF1. Il suffit d'avoir un compte gratuit pour voir, dès le lendemain de sa diffusion, Danse avec les stars en replay.

Cette année encore, DALS fait les belles heures de TF1 pour la rentrée et la fin de l'année. En effet, c'est le 9 septembre 2022 que le premier prime de Danse avec les stars 2022 a été diffusé. L'émission est, depuis, diffusée tous les vendredis jusqu'à la finale qui sacrera le duo qui succédera à Tayc et Fauve Hautot, vainqueurs l'an dernier.

Au terme de la saison 11 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 en 2021, Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Il affrontait au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s'est imposé avec 56% des voix du public.